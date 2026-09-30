به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، نشست‌های هم‌فکری هیئت‌رئیسه دانشگاه الزهرا(س) با اعضای هیئت علمی با هدف شناسایی مسائل و دغدغه‌های استادان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان در بهبود فرایندهای دانشگاه، برگزار شد و در سومین نشست، دریافت نظام‌مند پیشنهادها و اولویت‌های اجرایی استادان برای سال تحصیلی پیش‌رو در دستور کار قرار گرفت.

این نشست‌ها با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه الزهرا(س) و با هدف ارتباط مستقیم با اعضای هیأت علمی برگزار شد. در نخستین نشست، استادان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و زیرساختی مطرح کردند؛ از افزایش تعامل مستقیم با دانشجویان و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ایجاد نشاط در فضای دانشگاه گرفته تا برگزاری حضوری امتحانات، توسعه برنامه‌های گردشگری و بازدیدهای علمی و فرهنگی و گسترش دوره‌های کارآموزی و ارتباط دانشجویان با محیط‌های حرفه‌ای.

حمایت‌های پژوهشی و افزایش گرنت‌های علمی، فراهم کردن زمینه حضور اعضای هیئت علمی در کنفرانس‌های بین‌المللی و توجه به اخلاق حرفه‌ای نیز از دیگر موضوعاتی بود که در نخستین نشست مطرح شد.

در دومین نشست، گفت‌وگوها با تمرکز بیشتری بر مسائل و چالش‌های پیش‌روی اعضای هیئت علمی و راهکارهای قابل اجرا ادامه یافت. در این جلسه، ضمن پیگیری موضوعات مطرح‌شده در نشست نخست، بر استفاده از ظرفیت علمی و تجربی استادان برای شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرایندها تأکید شد و توجه بیشتر به فضای فرهنگی دانشگاه و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه نیز مورد بحث قرار گرفت.

در سومین نشست که برگزار شد، روند دریافت دیدگاه‌های استادان شکل نظام‌مندتری پیدا کرد. در این نشست، فرم «دریافت نظرات و همفکری با اساتید» در اختیار اعضای هیئت علمی قرار گرفت تا اولویت‌های اجرایی خود برای سال تحصیلی پیش‌رو و مهم‌ترین مسائل، موانع و راهکارهای پیشنهادی‌شان را به‌صورت مکتوب ارائه کنند.

تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای گرنت‌های پژوهشی، تسهیل فرایند ارتقا، توسعه تسهیلات رفاهی و خدمات صنفی اعضای هیئت علمی، گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و جذب منابع مالی بیرونی از جمله محورهایی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین با توجه به محدودیت‌های موجود، راهکارها و تدابیر لازم برای ارائه کلاس‌های آموزشی در این شرایط بررسی شد. مجموعه این نشست‌ها، علاوه بر طرح مسائل و دغدغه‌های اعضای هیئت علمی، بر شناسایی اولویت‌ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت استادان در فرایند تصمیم‌سازی دانشگاه متمرکز بود.