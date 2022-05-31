به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در صفحه شخصی خود با انتشار تصاویر گفتگوی حسین عبدالباقی که در فضای مجازی بازتاب داشته است، نوشت: ساختمان فروریخته متروپل در دولت قبل با مشارکت شهرداری آبادان و با رانت، پرداخت رشوه و فساد به‌طور غیر استاندارد ساخته شده، استاندار دولت روحانی، آن را افتتاح کرده و وزارت صمت آن دولت، سازنده آن (حسین عبدالباقی) را به عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگار حوزه ساختمان در سال ۱۳۹۷ معرفی کرده است!

وی تاکید کرد: اکنون بانیان وضع موجود و برخی سیاسیون حامی دولت قبل، باید با شرمندگی از ملت ایران و به‌ویژه مردم داغدار آبادان عذرخواهی کنند، اما همراه با معاندان، طلبکار دولت مردمی سیزدهم شده‌اند که باید پاسخگو باشد!

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه بلافاصله پس از این حادثه تلخ، به دستور رئیس جمهور، مسئولان از جمله رئیس هلال احمر، رئیس ستاد بحران و وزیر کشور در صحنه حاضر شدند و همه امکانات و نیروها را بسیج کردند که افراد را از زیر آوار، نجات و آلام آسیب‌دیدگان را کاهش دهند، نوشت: معاونین رئیس جمهور نیز در آبادان حضور یافتند و هماهنگی بین دستگاهی، انجام شد.

حسینی در پایان مطلب خود آورده است: دولت مردمی سیزدهم در کنار مردم است و هیچ قصور و کوتاهی پذیرفته نیست، اما آیا بانیان، مقصران و عاملان دولت قبل، مسئولیت تغافل و بی‌مبالاتی خود در بازی با جان مردم را می‌پذیرند؟