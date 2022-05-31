به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های شب شعر آئینی جلوه، محفل شعرخوانی «جلوه نیمه خرداد» به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) به همراه مراسم رونمایی از کتاب «حاج قاسم فرزند روح الله» توسط فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

در این ویژه برنامه که به مناسبت سی و سومین سالگرد ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، جمعی از شاعران آئینی کشور در سوگ ارتحال امام خمینی شعرخوانی می‌کنند.

محمدمهدی عبدالهی و سیده فاطمه موسوی به عنوان دبیر اجرایی و دبیر علمی این رویداد حضور دارند همچنین علیرضا قزوه، محمود اکرامی‌فر، سعید حدادیان، علی محمد مؤدب، مصطفی محدثی خراسانی، رضا اسماعیلی، فاطمه نانی‌زاد، فاطمه طارمی، سیده لیلا موسوی و عارفه دهقانی از جمله شاعرانی‌اند که در این مراسم شعرخوانی می‌کنند.

سردار عباس بایرامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس مهمان ویژه این مراسم است و حسن سلطانی مجری باسابقه و توانمند کشورمان نیز اجرای این مراسم شب شعر را برعهده خواهد داشت.

شب شعر «جلوه نیمه خرداد» امروز سه‌شنبه ۱۰ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توانند در آن حضور پیدا کنند.