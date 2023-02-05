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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۸

سه‌شنبه ۱۸ بهمن؛

شب شعر بزرگ انقلاب برپا می‌شود

شب شعر بزرگ انقلاب برپا می‌شود

شب شعر بزرگ انقلاب به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سه‌شنبه ۱۸ بهمن توسط سازمان بسیج هنرمندان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر بزرگ انقلاب به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ سه شنبه ۱۸ بهمن توسط سازمان بسیج هنرمندان کشور در آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام برگزار می‌شود.

در این مراسم شاعرانی چون مرتضی امیری اسفندقه، سعید حدادیان، جواد محمدزمانی، صابر خراسانی، سیده فاطمه موسوی، عبدالرحیم سعیدی راد، حسین هدایتی، محمدرضا طهماسبی، محمدمهدی عبدالهی، حامد فخری زاده، محمدمهدی خانمحمدی، حسین خزایی، عارفه دهقانی، فاطمه طارمی و… شعرخوانی می‌کنند.

اجرای این برنامه را حاج حسن سلطانی از مجریان باسابقه و توانمند رسانه ملی برعهده دارد. همچنین در ادامه این مراسم سردار عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس نیز برای حاضران سخنرانی می‌کند.

کد مطلب 5700732

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