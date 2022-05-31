به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، غذای بیشتر و بهتر، افزایش تنوع غذایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی و بالارفتن بهرهوری نیروی کار میتواند با استفاده از فناوریهای مدرن در کشاورزی اتفاق بیفتد.
اما اینها تنها مزیت استفاده از کشاورزی مدرن نیستند؛ در واقع مهم ترین هدفی که ترویج کنندگان این نوع از کشاورزی در دنیا دنبال می کنند، پاسخ به دغدغه اصلی دنیا به کمبود منابع انرژی به خصوص آب است. کره زمین در حال از دست دادن منابع خدادای و طبیعی است که میلیاردها سال در اختیار بشر بوده اما به دلیل رشد فزاینده جمعیت و عدم استفاده درست از آنها، رو به اتمام هستند و این رخداد قریب الوقوع، می تواند تداوم نسل بشر را به خطر بیاندازد.
به همین دلیل کارشناسان و دغدغهمندان در تلاشند تا راه های حفظ منابع باقی مانده در طبیعت را جستجو کنند و راهی پیش پای انسان وامانده از این تهدیدات بگذارند. تامین آب و غذا مهمترین و اصلی ترین نیازی است که جامعه بشری دارد که اگر راهی برای بیراهه استفاده بیش از حد از منابع در دنیا پیدا نشود، زنگ خطر نابودی زمین و همه موجودات زیست کننده بر روی آن به صدا در خواهد آمد.
کشاورزی مدرن را از جمله این راهکارها می دانند. نوعی از کشت و داشت و برداشت که آسیب کمتری به محیط زیست می زند، تولید را بدون هدر رفت منابع طبیعی افزایش می دهد و غذای بشر را به شکلی سالم تامین میکند. کاملا واضح است که کشاورزی مدرن در افزایش تولید و در نتیجه افزایش سود تاثیر زیادی دارد. اما جدای از اینها، مزیت عمده آن برای همه پایداری زمین و انسان است.
در این روش هیچ کدام از روش ها مخرب یا فرساینده نیستند. بنابراین از خاک حاصلخیز محافظت میشود، در مصرف آب صرفهجویی میشود، از منابع طبیعی به طور کارآمد استفاده میشود و در نهایت محصولات سالم و تازه به دست میآید. در کشاورزی نوین تمامی موارد موردنیاز گیاهان فراهم میشود و منابع هدر نمیروند.
بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان اعتقاد دارند که کشاورزی مدرن منجی بشر و کره زمین است که با استفاده از منابع محدود آب، انرژی و فضا، تقاضای فزاینده انسانها برای مواد غذایی را تامین میکند. روش هایی مرسوم که در دنیا به کار گرفته شده تا تخریب های زیستی و انسانی به حداقل برسد.
با استفاده از این نوع از کشاورزی بیشتر مردم در سراسر جهان بیشتر و بهتر غذا میخورند و افزایش تولید باعث بهبود مداوم رژیمهای غذایی، افزایش غذاهای در دسترس، تنوع غذایی و دسترسی به محصولات غذایی با پروتئین بالا می شود. همچنین بهرهوری نیروی کار بیشتر میشود و از دسترسی مردم در سراسر کرده زمین به سیستم عادلانه تولید و توزیع غذا تسهیل خواهد شد.
اما کشاورزی سنتی که شیوه مرسوم این روزها است باعث افت کیفیت مواد غذایی به دلیل استفاده از آفت کشها، علفکشها و کودهای مصنوعی شده و این اتفاق هم طبیعت را به خطر انداخته و هم جان انسانها را. به همین دلیل دنیا چاره ای جز استفاده از کشاورزی مدرن ندارد و باید با کمک فناوری؛ روش های مدرن تری را برای تامین غذای مردم پیدا کند.
برای ایران هم راه گریزی نیست و باید به این جنبش جهانی بپیوندد. اما متاسفانه بهره وری از این روش در کشور ما هنوز با چالش های بزرگی رودررو است و نتوانسته ایم جایگاه درستی در این زمینه کسب کنیم. البته نهادهای مرتبط و ذینفع در این حوزه چون وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت و غیره در تلاشند تا این اتفاق در کشور بیفتد اما این کار هم مانند بسیاری از تحولات فناورانه بدون کمک شرکت های دانش بنیان و خلاق امکانپذیر نیست.
به همین دلیل ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکرد توسعه و بهرهبرداری از فناوری جدید در بخش کشاورزی، به دنبال آن است که با کمک مجموعههای دانش محور، کاربرد فناوریهای جدید را در این حوزه افزایش دهد و با این کار تا ۹۰ درصد مصرف آب را کم، کارآمدی تولید را ارتقا و تامین امنیت غذایی را محقق کند.
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