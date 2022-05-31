به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) با صدور اطلاعیه‌ای برنامه‌های سی و سومین سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

راه امام خمینی (ره)

راه ما، هدف او هدف ما، و رهنمود او مشعل فروزنده‌ی ماست.

رهبر معظم انقلاب

در سی و سومین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از دو سال وقفه ناخواسته (بواسطه فراگیری بیماری کرونا) و در آستانه برگزاری آئین‌های بزرگداشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) بیش از هر زمان دیگر نیازمند استفاده از این فرصت برای خوانش دوباره اندیشه دینی و سیاسی، و آرمان‌های اخلاقی و انسانی آن بزرگمرد الهی هستیم. آنچه که این نیاز را دو چندان می‌سازد شرایط دشوار بین المللی، منطقه‌ای و داخلی است.

همان گونه که امام خمینی (ره) با ژرف اندیشی خویش در تبیین ماهیت نظام‌های استکباری و سلطه گر، پیش بینی کرده بود، امروز شاهد تشدید تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در مناطقی از جهان، و شعله ور شدن آتش جنگ در بخشی از اروپا و کشتار انسان‌ها و آوارگی میلیون‌ها تن و افزایش رنج و گرفتاری ملت‌ها هستیم.

در خاورمیانه علیرغم آنکه امنیت و آرامش مردم سوریه و عراق و یمن و لبنان و افغانستان بر اثر پیامدهای لشکرکشی و دخالت‌های نامشروع آمریکا و هم پیمانان غربی آن، سلب گردیده است و فلسطین و قدس عزیز همچنان در اشغال صهیونیست‌ها، شاهد افزایش جنایت‌های رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آشکار سران کاخ سفید و دولتهای غربی می‌باشد و با کمال تأسف خیانت اخیر چند دولت وابسته عربی در برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی نیز زخمی دیگر بر پیکر امت اسلامی وارد نمود، اما بیداری و مقاومت کم نظیر ملت‌های مسلمان در این مناطق و انتفاضه اعجاب انگیز مجهاهدان مظلوم فلسطینی مانع از تحقق اهداف نامشروع دولت‌های متجاوز استکباری و رژیم صهیونیستی گردیده و راهبردهای آنان‌را در این مناطق با بن‌بست های جدید و شکست مواجه نموده است.

این واقعیتی غیرقابل انکار و افتخارانگیز است که نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران در پرتو آموزه‌های مکتب امام خمینی نه تنها در این حساس‌ترین منطقه بحرانی جهان در چهل سال گذشته از کیان موجودیت و ثبات و امنیت کشور خویش در برابر هشت سال جنگ تحمیلی و صدها توطئه ناامنی و براندازی، با تدبیر و اقتدار، پیروزمندانه ایستاده است بلکه امروز بعنوان نظامی مقتدر و با ثبات در رأس محور مقاومت، سرمشق ملت‌ها و دولت‌های دیگر شده است.

به لحاظ شرایط داخلی نیز در نگاهی منصفانه این واقعیت را آشکارا می‌توان دید که علیرغم سنگین‌ترین تحریم‌های ظالمانه و تبلیغات شبانه روزی صدها بنگاه دروغ پردازی دشمنان انقلاب اسلامی، در چهل سال گذشته با تلاش دولت‌ها و دوایر نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دست آوردهایی عظیم و غیرقابل مقایسه با شرایط قبل از پیروزی انقلاب در بخش‌های مختلف از صنعت و کشاورزی و خدمات و فناوری‌های نوین و دانش بنیان و توسعه صنایع فضایی و دفاعی و موشکی گرفته تا پیشرفت‌های آشکار در حوزه بهداشت و درمان و توسعه مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی و هنری و ورزشی پدید آمده است.

با وجود همه این پیشرفت‌های غیرقابل انکار این واقعیت را نمی‌توان ناگفته گذاشت که هنوز در برخی زمینه‌ها بخصوص در بخش اقتصاد و توزیع عادلانه منابع و درآمدها و ایجاد سطحی مناسب در تأمین رفاه و معیشت مردم نه تنها با آرمان‌های مطلوب امام فاصله فراوانی وجود دارد بلکه بواسطه عوامل مختلفی همچون تحریم‌های ظالمانه و فشارهای خارجی و ناکارآمدی‌ها و روزمرگی‌ها و سیاست‌های نادرست و فسادها که خود معلول عوامل متعدد فرهنگی و سیاسی می‌باشند، متأسفانه شاهد گسترش خط فقر و افزایش فشار تورم بر جامعه خصوصاً طبقات محروم و مستضعف هستیم. عزم جدی بر تغییر این شرایط، مطالبه به حق ملت ایران است و یقیناً در این زمینه ظرفیت لازم برای ایجاد تحولی بنیادین در رویکردها و روش‌ها وجود دارد و البته رمز موفقیت در این راه بازگشت به آرمان‌ها و شعارهای انقلاب است که در رأس آنها وحدت و همدلی آحاد ملت و همصدائی و همراهی مسئولین با مردم در همه عرصه‌ها و پرهیز واقعی از خط کشی‌ها حزبی و جناحی و استفاده از تمامی ظرفیت جامعه و خصوصاً نخبگان آن و پشتیبانی مردم از سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت محور دولت است.

برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سی و سومین سالگرد رحلت آن عزیز در شرایط جهانی و منطقه‌ای و داخلی که اشاره شد بار دیگر تجلیگاه عزم و اراده ملت ایران در ابراز وفاداری به اهداف انقلاب عظیم خویش و عهد دوباره با آرمان‌های الهی مقتدای خود و صحنه تجدید بیعت با خلف شایسته امام راحل (س)، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله) خواهد شد.

ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) از اینکه به‌لحاظ دستورالعمل‌های بهداشتی ناگزیر از برگزاری مراسم ۱۴ خرداد در حرم مطهر حضرت امام با رعایت محدودیت جمعیت شرکت کننده می‌باشد از میلیون‌ها تن پیروان حضرت امام در سراسر کشور که مشتاق حضور در مراسم معنوی حرم مطهر آن حضرت می‌باشند عذرخواهی نموده و مقدم این عزیزان را در برنامه‌های بزرگداشتی که از سوی ستادهای استانی در شهرهای مختلف برگزار می‌گردد گرامی می‌دارد.

برنامه‌های مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی به شرح زیر است:

۱۳ خرداد ۱۴۰۱ مقارن با شب ارتحال امام عظیم الشأن، ساعت ۲۱:۳۰، در حرم مطهر امام خمینی، سخنرانی ریاست محترم جمهوری حجت الاسلام جناب آقای سید ابراهیم رئیسی.

روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۱، شروع مراسم ساعت ۹ صبح در حرم مطهر امام خمینی، تلاوت قرآن مجید، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع)، خیرمقدم و سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی، یادگار گرامی حضرت امام و سپس همه شیفتگان و زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به سخنان مهم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله) گوش جان می‌سپارند.