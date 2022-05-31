قاسم جعفری سخنگوی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه هفتمین اجلاسیه کانون دانشگاهیان ۲۶ خردادماه با حضور مسئولان کشوری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، گفت: در مجمع عمومی، شورای مرکزی طبق اساسنامه تعیین و سپس در جلسه شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان مانند معاون، سخنگو و کمیته‌ها مشخص می‌شوند.

وی افزود: کانون دانشگاهیان که به دبیرکلی سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت اداره می‌شود، در همه استان‌ها شعبه دارد و انتخابات برای شورای مرکزی آن‌ها نیز صورت خواهد گرفت.

سخنگوی کانون دانشگاهیان با اشاره به اینکه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی معتقد به کمک و حمایت از دولت است، تصریح کرد: اعضای کانون نصیحت و خیرخواهی‌های خویش را در مواقع مناسب به دولت مردمی ارائه می‌کنند. از آنجا که این اعضا درون دانشگاه‌ها و همراه با دانشجویان هستند، پس می‌تواند محیط مناسبی برای انتقال مسائل از پایین به بالا باشد.

جعفری با ذکر این موضوع که کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در اواخر دولت اصلاحات (هشتم)، مجوز رسمی از وزارت کشور گرفت. گفت: این کانون یک تشکل دولت‌ساخته نیست. این تشکل پس از شروع کار، هرسال توانست مجمع عمومی خود را برگزار کند که آخرین آن در اسفند سال ۱۳۹۷ یعنی قبل از شیوع ویروس کرونا تشکیل شد.