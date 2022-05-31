عملکرد مثبت شورای فضای مجازی در شناسایی خلاهای موجود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی قاسم خالدی در نشست با مدیران و کارشناسان رسانه و فضای مجازی مرکز رسانه و فضای مجازی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم و نمایندگان برخی نهادهای حوزوی که با موضوع «ظرفیت‌شناسی و آشنایی با فرصت‌ها و توانمندی‌های مراکز حوزوی در عرصه تولید محتوا و رسیدن به فرایندهای مشترک با مرکز ملی فضای مجازی» برگزار شد، گفت: مرکز رسانه و فضای مجازی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با کمک تمام نهادهای حوزوی، رسالت بزرگی در عرصه دین و دینداری دارد و باید کارهای جدی در این خصوص انجام شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدد نهادها منجر به این می‌شود که تقسیم کار و تمرکز روی مزیت‌های نسبی انجام نشود، این نشست‌ها می‌تواند این آسیب را کاهش داده و همکاری‌های مشترک را به دنبال داشته باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: با عبور از وبِ یک به وبِ دو بعد از رواج وبلاگ‌نویسی، تغییر و تحولات بزرگی در کشور شکل گرفت که نیازمند اقدامات جدی تری بود که فقدان یک قرارگاه برای تمرکز فعالیت‌ها در عرصه اینترنت خلأ بزرگی در آن دوران ایجاد کرد و همزمان نیز مباحث دوگانه «فرصت یا تهدید بودن اینترنت» مطرح شد؛ بنابراین با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و راهگشایی ایشان، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تأسیس شد.

وی ترسیم نقشه راه جمهوری اسلامی در فضای مجازی، سیاست گذاری، تنظیم مقررات، تصویب ضوابط، تقسیم کار بین دستگاهی، هماهنگی بین دستگاه‌ها، نظارت و ارزیابی و مدیریت و راهبری آن را از مأموریت‌های اصلی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی دانست.

خالدی افزود: شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه پر کردن خلأهای قانونی و اسناد بالا دستی این حوزه کارنامه بسیار خوبی داشته و توانسته خلأها را به خوبی شناسایی و برای آنها سندنویسی کند.

وی به نسبت بین دین و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که در این میان مغفول مانده است، بحث «دین و فضای مجازی» است که ما نتوانستیم این موضوع اصلی را در فضای مجازی تبیین کنیم و تا ندانیم «نسبت دین با فضای مجازی» چیست و این نسبت را چگونه باید برقرار کنیم، توفیق چندانی در این حوزه کسب نخواهیم کرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اقدامات خوبی به همت طلاب و فضلا در حوزه‌های علمیه سراسر کشور شکل گرفته است اما ضمن تقدیر از این عزیزان باید توجه داشت برآیند این زحمات و اقدامات، همچنان برآیند مورد انتظار نیست.

خالدی با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور در مرحله جمع آوری و ارائه محتوا و آینده پژوهی گفت: عبور از این مرحله طبق تغییر ذائقه پژوهشگران باید صورت گیرد.

وی افزود: گنج بزرگ محتوایی تولید شده در مرکز نور را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار دهید تا همگان بتوانند از این منبع عظیم محتوایی و معارف اهل بیت (ع) بهره ببرند و حتی باید برنامه‌ای هوشمند و هدفمند برای عرضه محصولات برای جهانی شدن آنها طراحی شود.

خالدی با بیان اینکه بحث خط و زبان فارسی جزو وظایف مرکز ملی است و مرکز آماده همکاری با نور و استفاده از تجربیات در این حوزه است، اظهار داشت: می‌توان از نقش مرکز ملی به عنوان حلقه واسط و هماهنگ کننده بین دستگاهی برای برطرف کردن موانع پیش روی مرکز تحقیقات علوم اسلامی استفاده کرد.

در این دیدار، کارشناسان حاضر و نمایندگان نهادهای حوزوی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و ضمن بیان ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود در عرصه فضای مجازی، به آسیب‌شناسی این حوزه پرداختند. همچنین بر ضرورت بازتعریف مأموریت و کنشگری برای عبور از موانع موجود و ایجاد فرصت‌های نوین تاکید شد.