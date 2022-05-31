پیگیری ثبت «روز زندانبان» در تقویم رسمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دومین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی دکتر غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها با گروههای مختلف شغلی فعال در حوزه زندانها و با هدف هماندیشی و گفتمانسازی با «مراقبین و مربیان مراکز تأمینی و تربیتی کشور» به گفتگو نشست.
محمدی در این نشست تحت عنوان «هیأت اندیشهورز» که با حضور جمع کثیری از «مراقبین و مربیان اقدامات امور تأمینی و تربیتی» در زندانهای کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و سالروز قیام ۱۵ خرداد و همچنین تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام (ره)، گفت: من مراقبین را پیشقراولان عرصه اصلاح و تربیت میدانم؛ امروز مراقبین نقش ویژهای در اداره زندانها و مددجویان دارند بویژه اینکه این قشر نزدیک به ۳۲ درصد از جمعیت کارکنان سازمان زندانها را تشکیل میدهند.
وی با تأکید بر آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و تشریح کامل نقش مراقبین امور تربیتی و تأمینی کشور، یادآور شد: نقش همه پرسنل در زندانها حائز اهمیت است و البته در اینبین «مراقب» نقش محوری دارد چراکه برقراری امنیت درون زندانها، تأثیرگذاری اصلاحی و تربیتی بر زندانیان، بازپروری آنان و غیره برعهده آنهاست.
مؤثر بر کاهش آلام مددجویان باشید
محمدی ادامه داد: مراقبین زندانها سنگ صبور مددجویان و مؤثر بر کاهش آلام مددجویان هستند و این قشر قطعاً میتوانند بار روانی ناشی از تحمل حبس زندانیان را کاهش دهند.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به وظایف تعریفشده سازمانی برای مراقبین زندانها گفت: سرکشیهای هدفمند و دقیق، انعکاس بهموقع مشکلات، پیشگیری از بحران و درگیری، ارائه گزارشهای منسجم از وقایع درون زندان به مسئولان زندان و غیره میتواند نقش مربوط به شما را در حوزه زندانبانی تبیین کند.
وی با تأکید بر ماده ۱۲ آئیننامه سازمان زندانها و تشریح وظایف مراقب و مسئولین مراقب، اضافه کرد: امروز باید زندانها بر مبنای اصول علمی اداره شود و اقتضای این جهتگیری نیز بهره از خرد جمعی با همکاران و استفاده از نظرات آنان در هیئات اندیشهورز است.
زندانها بر مبنای داناییمحوری اداره خواهند شد
رئیس سازمان زندانها همچنین با یادآوری اینکه داناییمحوری و اداره علمی زندانها متوجه همه ردههای سازمان زندانها میشود، گفت: توقع من این است که از نگهبانی درب زندانها گرفته تا مراقبین و همه ردههای اداری زندانها و ستاد سازمان، با اتخاذ تصمیمات مناسب، داناییمحوری را ملاک عمل قرار دهند. قطعاً یکی از بسترهای این مهم نیز جایگاه ویژهای است که به نیروهای سازمانی بهعنوان مهمترین سرمایه سازمانها داده میشود.
محمدی ضمن تأکید بر حل برخی مشکلات مرتبط با کارکنان در ماههای اخیر، گفت: هدف ما اصلاح و تربیت مددجویان و بازپروری آنان است اما درجهت رفع دغدغه کارکنان زندانها ازجمله مراقبین و مربیان اهتمام جدی داشتهایم.
وی بر رفع موانع جدی درحل مشکلات رفاهی کارکنان زندانها تأکید کرد و افزود: امروز در سطح کشور بواسطه تحریمها با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم اما همه تلاش ما این است که وضعیت پرداختی همکاران ازجمله مراقبین زندانها بهتر شود. در مقابل انتظار دارم شما مراقبین نیز بهعنوان مقدمین عرصه اصلاح و تربیت، درراستای اقدامات تحولی در زندانها گام بردارید.
مراقبین و مربیان زندانها قانون را معیار وظیفهشان قرار دهند
رئیس سازمان زندانها خاطرنشان ساخت: مراقبین باید شرح وظایفشان را مطابق با آئیننامه زندانها بدانند و مطابق با آن مسئولیت قانونیشان را تحقق بخشند. وظایف قانونی شما باید هرلحظه پیشرویتان باشد و در مسیر اصلاح زندانیان و رفع مشکلات و دغدغههای آنان با جدیت پیش بروید.
وی درعین حال تأکید داشت: از همه پرسنل میخواهم همواره به زندانیان محبت کنند اما اصول قانونی را معیار انجام وظیفهشان بگذارند. هر فردی ازجمله مراقبین و مربیان مراکز، در حوزه اداره زندان وظایف مصوّبی برعهده دارد و متعاقباً مداخله در وظایف دیگران پذیرفته نیست.
محمدی نگاه سازمان زندانها به پرسنل را عاطفی، حمایتی و توجه جدی در همه شئون اداری و رفاهی دانست و افزود: با همه حمایت از مراقبین و دیگر پرسنل زندانها ولی ما با هیچگونه بیتدبیری در زندان کنار نخواهیم آمد و بالتبع نخواهیم گذاشت که زحمات خیل عظیم مراقبین زندانها، بواسطه اشتباه و تخلف برخی زیرسوال برود. بنابراین اقدامات همه شما باید کاملاً در چارچوب وظایف قانونی مصوّب باشد.
زندانبانی جز مشاغل سخت کشور و نیازمند حمایت است
رئیس سازمان زندانها خطاب به مدیران اداراتکل استانی گفت: مدیران باید بدانند زندانبانی و مسئولیت نگهداری از زندانیان، جز مشاغل سخت کشور است. بنابراین باید بطور مداوم در زندانها و ردههای مختلف با پرسنل جلساتی تشکیل داده و نظراتشان را دریافت و از آنان حمایت کنند.
وی اینگونه نیز تصریح کرد؛ قطعاً در بازدیدهایی که از زندانها خواهم داشت، از آسایشگاه مراقبین بازدید خواهم کرد. مدیران باید به محل اسکان مراقبین و نیز آسایشگاه سربازان بروند و مشکلات محل استراحت آنان را درحد بضاعت رفع کنند. همانطور که حمایت از مددجویان و خانوادههایشان را جز اولویت داریم به طریقاولی نیز این موضوع شامل پرسنل شیفتی و مراقبین زندانها خواهد بود.
رئیس سازمان زندانها با اعلام برگزاری نشستهای منظم و مکرر با پرسنل مختلف زندان در قالب هیئات اندیشهورز، تأکید کرد؛ این نشستها با هدف هماندیشی و گفتمانسازی طی هفتههای پیشرو و با ردههای مختلف سازمانی پیگیری خواهد شد و قرار است در حوزه تحولآفرینی در زندانها از ایده همکاران استفاده کنیم.
قرارگیری «روز زندانبان» در تقویم رسمی کشور قابل توجه است
محمدی در بخش دیگری از این نشست نیز به برخی درخواستهای مراقبین تأمینی و تربیتی زندانها پاسخ داد. وی در این راستا از تشکیل کارگروههای مختلف برای رسیدگی به امور مختلف مددجویان، پرسنل و فعالیت زندانها خبر داد و در ادامه گفت: رفع برخی مشکلات و اجرای درخواستها مستلزم قانون و وضع دستورالعملهای خارج از سازمان زندانها در بخشهای دیگر و خارج از سازمان است.
وی با بیان اینکه ثبت روزی به نام «روز زندانبان» در تقویم رسمی کشور مورد اهتمام قرار دارد و در عین حال با اشاره به راهاندازی مؤسسات آموزشی در حوزه زندانبانی یادآور شد: شاید تأسیس این مؤسسات دشوار باشد اما انعقاد تفاهمنامه با مراکز علمی از جمله دانشگاه علوم قضائی، میتواند آموزش علوم زندانبانی را به شکل جدی میسر سازد.
پیگیری وضعیت سختی کار زندانبانان، تعیین تکلیف وضعیت معیشتی، بکارگیری ایدههای جدید در حوزه تکنولوژی، نحوه ارتقا شغلی پرسنل و غیره نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت.
در نشست رئیس سازمان زندانها با مراقبین اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، جمعی از مراقبان زندانهای مختلف کشور به اعلام مشکلات، دغدغهها و درخواستهای خود پرداختند.
نظر شما