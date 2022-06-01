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۱۱ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۳۰

ابهام تمدید همچنان پابرجاست

گفتگوی سیدجلال با گل‌محمدی برای بازگشت در آخرین بازی فصل پرسپولیس

گفتگوی سیدجلال با گل‌محمدی برای بازگشت در آخرین بازی فصل پرسپولیس

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از گفتگو با سرمربی این تیم مجوز بازی برای سرخپوشان را پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری آخرین دیدار فصل جاری لیگ برتر مقابل فجر شهید سپاسی شیراز در حالی از شامگاه امروز آغاز شد که سیدجلال حسینی بر خلاف هفته قبل در آن حضور دارد.

کاپیتان اول پرسپولیس که به همراه امید عالیشاه و فرشاد فرجی به دلایل انضباطی از جمع هم تیمی‌هایش کنار گذاشته شده بودند در این دیدار می‌توانند پرسپولیس را همراهی کنند.

سید جلال پس از اتفاقات هفته گذشته با گل محمدی جلسه‌ای را برگزار کرد تا سو تفاهمات بین خودشان حل شود اما با این حال همچنان ابهام درباره ماندن یا رفتن مدافع با تجربه در پرسپولیس بر سر جای خود باقی است.

باشگاه پرسپولیس تا کنون اقدامی برای تمدید قرارداد سیدجلال نکرده است تا تکلیف این بازیکن پس از دیدار با فجر سپاسی شیراز مشخص شود.

دیدار دو تیم پرسپولیس و فجر شهیذ سپاسی شیراز ساعت ۲۰ فردا پنجشنبه در هفته سی ام رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

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کد مطلب 5505152
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • بهمن حسین پور IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
      4 1
      پاسخ
      وجودسیدجلال درهرتیمی غنیمتی است چه درزمین بازی وچه درکنارتیم کوهی ازتجربه و تکیه گاه امن بازیکنان جوان وکم تجربه است باهرعنوانی

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