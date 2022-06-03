درگذشت همسر و فرزند مجری شبکه سه/ علی فروغی تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی مجری برنامه تلویزیونی «اعجوبهها» بامداد امروز ۱۳ خرداد ماه در کیلومتر ۶۵ محور خور به طبس دچار سانحه تصادف شد که در این اتفاق همسر و فرزند او درگذشتند.
حامد سلطانی به همراه دختر ۸ سالهاش هم اکنون در بیمارستان به سر میبرند.
در پی این اتفاق علی فروغی مدیر شبکه سه سیما پیام تسلیتی ارایه داد.
در این پیام آمده است:
«هُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ»
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای حامد سلطانی
خبر درگذشت همسر و فرزند گرامی جنابعالی در سانحه تصادف دیشب، موجب تاسف و تالم همه دوستان و همکارانتان در شبکه سه سیما گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه خدمت شما و خانواده محترم، غفران واسعه الهی را برای درگذشتگان این حادثه مسئلت مینمایم.
ما را شریک غم خود بدانید.»
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