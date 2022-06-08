طوفان دیروز تهران بزرگترین طوفان چند سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام قودجانی رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره آخرین وضعیت شهر تهران پس از طوفان عصر امروز اظهار کرد: تا کنون بر اثر طوفان، بیش از ۸۰ اصله درخت، سه تابلو و دو پایه چراغ روشنایی سقوط کرده و خسارت‌هایی به چند خودرو وارد شده است.

رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: خوشبختانه این حوادث کشته‌ای نداشت اما ۶ مجروح در شهر تهران و در مجموع ۹ مجروح در استان تهران داشتیم که ۲ تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و مابقی به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی با بیان اینکه بیشتر جراحات مربوط به سقوط تابلویی در اتوبان تهران- کرج است، عنوان کرد: از ۲ مجروحی که به بیمارستان منتقل شدند، حال یک نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

قودجانی با اشاره به اینکه طوفان امروز بزرگترین طوفانی بوده که در چندسال اخیر در تهران رخ داده است، یادآور شد: طوفان بزرگ قبلی سال ۹۳ اتفاق افتاد که ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت سرعت داشت البته سرعت طوفان امروز ۱۱۷ کیلومتر بر ساعت بود. در مقایسه با آن سال که ۵ کشته و ۳۰ مجروح داشتیم، امروز خسارت کمتری را متحمل شدیم.

وی با پرداختن به هشدارهای هواشناسی توضیح داد: از آنجایی که امکانات هواشناسی در تهران ضعیف است، سازمان هواشناسی تنها از چند ساعت قبل که طوفان در استان‌های مجاور احساس می‌شود، به صورت دقیق‌تر به مدیریت بحران تهران اطلاع رسانی می‌کند.