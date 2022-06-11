دعوت مدیرعامل کانون پرورش فکری از تولیدکنندگان برای همکاری

مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در سال جدید تلاش خواهیم کرد به عنوان شتاب دهنده عمل کنیم یعنی جهش تولیدی که در سال گذشته داشتیم را امسال ادامه دهیم و کانون را به عنوان شتاب دهنده به جامعه معرفی کنیم. ما باید به عنوان یک مجموعه حامی فضایی را ایجاد کنیم تا شاهد پیشرفت صنعت اسباب بازی باشیم.

وی ادامه داد: ما در سال جدید ارتباط مان را در صنعت اسباب بازی در بخش خصوصی و دولتی توسعه خوهیم داد. همچنین بسیاری از بخش‌ها وجود دارد که ناشناخته اند و یا هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای مشغول به کار هستند. ما نیازمند این هستیم که همه باهم در کنار یکدیگر هم افزایی داشته باشیم. ما امسال باید تلاش کنیم تا امسال به واسطه هم افزایی، همه باهم در جهت تولید گام برداریم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: هم اکنون این آمادگی برای هم افزایی بخش‌ها در صنعت اسباب بازی وجود دارد و یکی از وظایف شورای نظارت بر اسباب بازی حمایت از تولیدکنندگان است. البته حمایت‌ها متفاوت است. بخشی از حمایت‌ها شامل معرفی تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای برخی از تولیدکنندگان هم می‌توان دوره‌های آموزشی برگزار کرد تا دوباره خود را ترمیم کنند و وارد عرصه شوند.

وی افزود: برای برخی از تولیدکنندگان می‌توان این اقدام را انجام داد مبنی بر اینکه آنها را با دیگر تولیدکنندگان ارتباط داد تا در کنار یکدیگر بتوانند دوباره رشد کنند. به هرحال برای هر یک از تولیدکنندگان می‌توان این راه حل‌ها را گذاشت. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این آمادگی را دارد تا شورای نظارت بر اسباب بازی وارد مشورت و گفت و گو شود تا راه و چاره کار را پیدا کنند.

علی اکبرزاده گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این آمادگی را دارد تا به حمایت از تولیدکنندگان اسباب بازی بپردازند تا دوباره آنها وارد میدان شوند و به تولیدات بپردازند.

وی افزود: در کانون مطالعات پژوهشی انجام شده است و همه این پژوهش‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا آنها بیشتر در جریان وضعیت صنعت اسباب بازی در داخل و خارج از کشور باشند. بسیاری از تولیدکنندگان فکر و ایده دارند اما نمی‌توانند آنها را عملیاتی کنند. ما در کنار شتاب دهنده‌ها از تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد تا آنها در مسیر درستی هدایت شوند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در بخشی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این آمادگی وجود دارد تا تولیدکنندگان، تولیدات خود را بیاورند تا پس از بررسی‌های انجام شده، هولوگرام موردنظر برای اسباب بازی‌ها اعطا شود. از همین تریبون از تک‌تک تولیدکنندگان و خلاقان دعوت می‌کنیم تا با کانون در ارتباط باشند که هرگز ضرر نخواهند کرد.