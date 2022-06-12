تعیین اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان

محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار داشت: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه حاضر شد و درباره اولویت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بحث و تبادل نظر شد.

وی تاکید کرد: مقرر شد تعامل‌ها میان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش یابد تا قوانین کارشناسی‌تر شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار هم در این جلسه مشخص شدند. جلیل مختار رئیس، محمد مولوی و قاسم ساعدی نواب اول و دوم و علیرضا ورناصری به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.