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۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۱۰

نوروزی:

نیمی از ایرادات مصوبه حمایت از مالکیت صنعتی رفع شد

نیمی از ایرادات مصوبه حمایت از مالکیت صنعتی رفع شد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: شورای نگهبان ۶۰ ایراد به لایحه حمایت از مالکیت صنعتی وارد کرده بود که اکثر ایرادات عبارتی و ویرایشی بودند که نیمی از آن‌ها رفع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز مصوبه مجلس درباره لایحه حمایت از مالکیت صنعتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان ۶۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته که عموما ایرادات عبارتی و ویرایشی است و در جلسه امروز، ۳۰ مورد از این ایرادات رفع شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: برای مثال در یکی از موارد در مصوبه کمیسیون آمده بود که شکایات رسیدگی به کمیسیون ثبت اختراع در دادگاه ویژه رسیدگی به نوع شکایات مورد رسیدگی قرار گیرد که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته بود.

نوروزی عنوان کرد: براساس اصلاح صورت گرفته در مورد فوق طبق اصلاح انجام شده در مصوبه، شکایات واصله به کمیسیون ثبت اختراع در مراجع صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5512692

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