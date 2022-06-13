به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المنار در این باره گزارش داد: صدای انفجاری حدود ساعت ۴ عصر به وقت لبنان در شهر صور و مناطق اطراف آن شنیده شد.

المنار اعلام کرد که پس از تماس های انجام شده با نهادهای امنیتی به ویژه ارتش لبنان، منابع امنیتی احتمال دادند که این ناشی از شکستن دیوار صوتی از سوی یک هواپیما باشد زیرا حادثه امنیتی خاصی در این منطقه ثبت و رصد نشده است.

گفتنی است که بر اساس یک تحقیق و مطالعه انجام شده که در وب سایت airpressure.info منتشر شده است هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۲۲ هزار و ۱۱۱ مرتبه حریم هوایی لبنان را نقض کرده اند.

بر اساس این مطالعه، در طول این مدت، جنگنده‌های این رزیم بیش از ۸ هزار بار و هواپیماهای بدون سرنشین آن حدود ۱۳ هزار بار به حریم هوایی لبنان تجاوز کرده اند.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مرتباً حریم هوایی لبنان را نقض می‌کند و پروازهای شناسایی بر فراز جنوب لبنان، منطقه بقاع و همچنین بر فراز بخش مرکزی این کشور انجام می‌دهد. جنگنده‌های این رژیم به ویژه از حریم هوایی لبنان برای حمله به خاک سوریه استفاده می‌کنند.

مقامات لبنانی بارها با ارسال یادداشت اعتراضی به سازمان ملل خواستار اعمال فشار بر تل آویو و احترام به حاکمیت لبنان و رعایت نکات قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال که ۲۰۰۶ که در پی جنگ ۳۳ روزه بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان صادر شد، شده اند.

همه اینها در حالی است که این رژیم نه تنها به نقض حریم هوایی لبنان ادامه می‌دهد، بلکه اخیراً نیز به حریم آب‌های سرزمینی لبنان را تعرض کرده است.