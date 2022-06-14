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۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۰۷

با صدور حکمی؛

پادشاه بحرین ۱۷ وزیر در کابینه این کشور را تغییر داد

پادشاه بحرین ۱۷ وزیر در کابینه این کشور را تغییر داد

منابع رسانه ای اعلام کردند که ۱۷ وزیر در کابینه بحرین با صدور حکمی توسط پادشاه این کشور تغییر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین شامگاه گذشته حکمی را صادر و طی آن 17 تَن از وزرای کابینه این کشور را تغییر داد.

بر اساس این گزارش، «خالد بن عبدالله آل خلیفه» به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور زیرساختی، «محمد بن مبارک بن دینه» به عنوان وزیر نفت و محیط زیست، «جلیله آل سید جواد» به عنوان وزیر بهداشت و «جمیل بن محمد علی حمیدان» به عنوان وزیر کار منصوب شدند.

در همین حال، «أسامة بن أحمد خلف العصفور» به عنوان وزیر توسعه اجتماعی، «نواف بن محمد المعاودة» به عنوان وزیر دادگستری، «یوسف بن عبدالحسین خلف» به عنوان وزیر امور حقوقی، «زید بن راشد الزیانی» به عنوان وزیر صنعت، «حمد بن فیصل المالکی» به عنوان وزیر امور هیئت دولت، «یاسر بن ابراهیم حمیدان» به عنوان وزیر انرژی و «وائل بن ناصر المبارک» به عنوان وزیر امور شهرداری و کشاورزی انتخاب شدند.

طبق احکام صادره از سوی پادشاه بحرین، «رمزان بن عبدالله النعیمی»، «فاطمة بنت جعفر الصیرفی»، «براهیم بن حسن الحواج»، «نور بنت علی الخلیف»، «محمد بن ثامر الکعبی» و «آمنة بنت أحمد الرمیحی» ازجمله دیگر شخصیت هایی هستند که به عنوان وزرای جدید کابینه بحرین انتخاب شده اند.

کد مطلب 5513805

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