روحیه ایثارگری و مقاومت رکن اصلی سپاه پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح سه شنبه در جمع پایوران سپاه قائم آلمحمد استان سمنان در مراسم صبحگاه مشترک اردوگاه قائمیون با اشاره به نقش سپاه در تعاملات ایران اسلامی، تاکید کرد: در تداوم انقلاب اسلامی ایران همه نقش داشتند اما نقش اصلی و اساسی را سپاه ایفا کرد.
وی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در برهههای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در هشت سال دوران دفاع مقدس با تقدیم بیشاز ۲۰۰ هزار شهید توانستیم حقانیت خود را به جهان اثبات کنیم.
استاندار سمنان تصریح کرد: بعد از دوران دفاع مقدس نیز علیرغم وجود تحریمها امروز با افتخار اعلام میکنیم در حوزههای مختلف شامل مسائل علمی، نظامی، پزشکی و هوافضا حرفی برای گفتن در جهان اسلام داریم که این برگرفته از روحیه سپاه پاسداران و روحیه ایثار، شهادت و مقاومت است.
هاشمی افزود: آنچه وجه تمایز سپاه پاسداران بهعنوان یک نیروی نظامی با نیروهای نظامی دیگر کشورها است، روحیه معنویت، ایثار و توکل و کار برای رضای خداوند متعال است و آن روحیه معنویت حاکم بر سپاه پاسداران است که رمز موفقیت ما در حوزههای مختلف است.
وی با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین یادآور شد: اگر در حال حاضر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه جهاد تبیین میفرمایند که بهترین راه خنثی کننده تحریف، جهاد تبیین است و اینکه میبینند که دشمن بهدنبال ایجاد یاس و ناامیدی و به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان هستند، حاکی از اهمیت صحبتی است مه معظم له فرمودند یعنی امروز رمز موفقیت ما جهاد تبیین است تا با بهرهگیری از این ظرفیتها و فرصتها بتوانیم اقدامات خودمان را تبیین کنیم.
استاندار سمنان با بیان اینکه طلایه داران جهاد تبیین سپاه پاسداران و نیروهای بسیج هستند، گفت: امروز رمز موفقیت ما وحدت و پیروی از ولایت فقیه است و امنیت بهعنوان یک نعمت ناشناخته امروز در جمهوری اسلامی ایران که در ناامنترین نقطه جغرافیای دنیا قرار دارد، امنترین کشور دنیا شناخته شدهاست و این اقتدار و امنیت را مدیون خون شهدا، ولایت و پشتیبانی مردم هستیم.
وی در ادامه افزود: در جنگ اقتصادی امروز هم اگر در هر کجا که سپاه پاسداران و بسیج ورود پیدا کردهاند وقتی راستیآزمایی میکنیم میبینیم موفقترین مجموعه که تاکنون داشتهایم مجموعهای است که متعلق به سپاه پاسداران و بسیج مردمی بودهاست پس باید ما قدردان این عزیزان باشیم.
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