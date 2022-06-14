تشکیل کمیته مشترک ایران و ونزوئلا برای عملیاتی کردن توافقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پتروپارس، آستروبال چاوز در حاشیه دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره گروه پتروپارس با ابراز امیدواری از اینکه این نشست آغازگر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌های پیش بینی شده در میادین نفت و گاز کشور ونزوئلا توسط پتروپارس شود، بیان کرد: شرکت ملی نفت ونزوئلا نزدیک به ۱۵ سال با پتروپارس در حوزه‌های گوناگون همکاری داشته و در این مسیر همواره از توانمندی‌های این مجموعه بهره برده است.

وی با ابراز خرسندی از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برنامه توسعه میادین و تأسیسات نفت و گاز ونزوئلا و همکاری با شرکت پتروپارس گفت: اهدافی که برای ادامه همکاری با پتروپارس در زمینه‌های مختلف ترسیم شده، برای ما ارزشمند است و پروژه‌های متعددی که در کشور ما در حوزه نفت و گاز وجود دارد بستر مناسبی است تا بتوانیم از توانمندی پتروپارس در محقق شدن آنها کمک بگیریم.

رئیس شرکت ملی نفت ونزوئلا با تاکید بر اعتماد این کشور به گروه پتروپارس توضیح داد: در طول این سال‌ها ظرفیت‌های بسیار خوبی از پتروپارس مشاهده کرده ایم که نشان می‌دهد پتروپارس شرکت کاملی است که در بخش‌های مختلف توسعه میادین نفت و گاز ونزوئلا قابلیت فعالیت دارد و پتروپارس برای ما شرکتی ایده آل است که می‌توانیم با آرامش خیال پروژه‌های خود را به آن واگذار کنیم.

چاوز با اشاره به تشکیل کمیته مشترکی برای عملیاتی کردن توافقات صورت گرفته در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و همچنین تجهیز و بازسازی و راه اندازی بخش‌های مختلف نفت و گاز ونزوئلا میان دو شرکت گفت: از نظر ما تشکیل و راهبری این کمیته بسیار راهبردی و با اهمیت است و به همین خاطر مسئولیت و مدیریت آن با بالاترین مقام‌های دو شرکت خواهد بود تا بتوانیم اهداف تدوین شده در توافقات دوجانبه را در کوتاه‌ترین زمان و با کیفیت لازم عملیاتی کنیم.

وی در پایان با ابلاغ سلام تمامی مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ونزوئلا به مدیران و کارکنان گروه پتروپارس تاکید کرد: دیدارهای صورت گرفته بین رؤسای جمهور دو ملت در راستای تحقق اهداف مشترک انجام شده است و ما به عنوان شرکت ملی نفت ونزوئلا تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های گروه پتروپارس در جهت به ثمر رسیدن توافقات کلان بین دو کشور گام‌های اساسی را برداریم.

گفتنی است، این جلسه روز یکشنبه، ۲۲ خرداد، در پی سفر رئیس جمهوری محترم ونزوئلا و هیأت همراه به ایران و با انجام هماهنگی لازم توسط وزارت نفت برگزار شد و مدیرعامل گروه پتروپارس و همکاران به ارائه آخرین توانمندی‌های گروه پرداختند و بر آمادگی و جدیت کامل این مجموعه برای همکاری با کشور دوست و برادر، ونزوئلا تاکید کرد.