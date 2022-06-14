اعلام تشکیل مجمع امنیتی عربستان و اسرائیل در جریان سفر بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی از اعلام تشکیل مجمع امنیتی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در جریان سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، رسانه های صهیونیست اعلام کردند که در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی و عربستان که قرار است نیمه ماه آینده میلادی انجام شود، تشکیل مجمع امنیتی بین اسرائیل و عربستان سعودی اعلام خواهد شد.

«گیلی کوهن» تحلیلگر امور سیاسی شبکه کان گفت: تماس های بسیاری برای تشکیل یک مجمع امنیتی بین اسرائیل و عربستان و نیز شماری دیگر از کشورهای عربی وجود دارد که پیرامون دفاع منطقه ای در منطقه و طبیعتاً مقابل تهدیدات ایران کار می کنند.

وی افزود: طبق آنچه من از مقامات ارشد اسرائیل شنیدم به نظر می رسد تشیکل این مجمع امنیتی در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اعلام خواهد شد. این اعلام ممکن است در اسرائیل یا عربستان صورت گیرد.

این تحلیلگر شبکه کان گفت: منابعی در اسرائیل به ما گفتند که این اقدام فرصت جدیدی برای مواجهه با تهدیدات ایران است.

از سوی دیگر، خبرنگار امور خارجی کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گفت: قبل از هر چیزی باید منتظر یک امر غافلگیرکننده در جریان سفر بایدن باشیم. امشب دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر مطالبی را به صورت ضمنی بیان کرد و بنت گفت که در جریان این سفر گام هایی برای ادغام اسرائیل در خاورمیانه اعلام خواهد شد.

گفتنی است که کاخ سفید روز سه شنبه اعلام کرد که جو بایدن برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ جولای (۲۲ تا ۲۵ تیر ماه) در سفر خود به خاورمیانه، به اسرائیل، کرانه باختری و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

بیانیه مذکور در این باره اضافه می کند: رئیس جمهور مشتاقانه منتظر است تا دیدگاه مثبت خود را برای تعامل ایالات متحده در منطقه طی ماه‌ ها و سال‌ های آینده بیان کند. رئیس جمهور از رهبری ملک سلمان و دعوت او قدردانی خواهد کرد.

بنا بر این بیانیه، جو بایدن در این سفر ضمن تقویت «تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل»، در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس به همراه سران کشورهای مصر، عراق، و اردن (شورای همکاری خلیج فارس+۳) شرکت، و با همتایان خود از منطقه «برای پیشبرد منافع امنیتی، اقتصادی، و دیپلماتیک واشنگتن» دیدار خواهد کرد.