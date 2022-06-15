حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی را استفاده از روش‌های نوین تبلیغی در توسعه تعالیم ناب محمدی در سطح وسیعی از جامعه عنوان و اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری امروز امری واجب تر از تبلیغ دین در جامعه وجود ندارد.

وی با اشاره به ارزش بالای خدمت برای دین در پیشگاه اهل بیت (ع) افزود: تبلیغات اسلامی در خصوص احیای مفاهیم غنی شیعه در پیشانی تاریخ قرار دارد که در این میان در احیای امر الهی نباید شب و روز شناخت چرا که در این عرصه مهم خدمت به دین اسلام و اهل بیت دارای اهمیت بالایی و سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال دارد.

تبلیغ دین باید مجاهدانه باشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با تاکید بر توسعه فعالیت‌های جهادی در حوزه تبلیغ دین، از شکل‌گیری تغییر ساختار در این سازمان خبر داد و افزود: تغییر رویکرد برنامه‌ای یکی از اهداف سازمان تبلیغات اسلامی در عصر کنونی است چرا که اقدامات انجام شده در این زمینه مورد رضایت و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با تأکید بر حفظ وحدت رویه همسو با نگاه عالمانه در اجرای طرح‌ها، با تعامل و همکاری تشکیل‌شده و افق واحدی در توسعه فعالیت‌ها فراروی متولیان امر قرار می‌گیرد که موفقیت در امور را منجر می‌شود.

ضرورت توسعه فعالیت‌های امامان محله در مناطق آسیب پذیر جامعه

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به اجرای طرح امام محله در ۴۱ مسجد شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: بنا داریم طرح امام محله را در ۴۱ مسجد شاخص اردبیل به صورت مستمر اجرا کنیم و در این میان از ظرفیت ائمه جماعات و فعالان فرهنگی مساجد استفاده می‌کنیم و در راستای این طرح پایگاه اجتماعی امام محله دایر شده تا به‌صورت منسجم و منظم مسائل و مشکلات احتمالی محلات توسط امامان محله و مشارکت مردم حل‌وفصل شود.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با بیان ضرورت تلاش و مقابله با استکبار در راستای دفاع از دین، بیان کرد: در میدان رزم و تبلیغات دین باید آرایش خاص آن را داشته باشیم چرا که مردم در آخرالزمان باید تصمیم بگیرند که در مقابل استکبار ایستادگی کنند و یا این میدان خطیر و مهم را ترک کنند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی و فعالین این حوزه باید با تلاش‌های شبانه‌روزی و شناساندن حربه‌ها و توطئه‌های دشمنان، زمینه این تصمیم‌گیری مهم و ایستادگی در برابر استکبار را برای مردم فراهم و این روحیه را در مردم روز به روز تشدید کنند.

فعالیت ۶۱۰ روحانی مستقر و طرح هجرت در استان اردبیل

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به فعالیت مستمر و مؤثر روحانیون طرح هجرت و مستمر در مناطق مختلف استان اشاره کرد و افزود: روحانیون فعال در طرح هجرت و مستقر به تعداد ۶۱۰ نفر در یک‌هزار و ۸۰۰ مسجد مشغول فعالیت هستند و در تبلیغ و ترویج دین اسلام به رسالت سنگین خود عمل می‌کنند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده از افزایش روحانیون مستقر در مناطق مرزی استان اردبیل خبر داد و افزود: همزمان با استقرار روحانیون در روستاهای مرزی استان اردبیل نسبت به افزایش تعداد خانه‌های عالم در این مناطق مرزی نیز اقدام می‌کنیم.

وی با تاکید بر توجه و رسیدگی به مشکلات روحانیون مستقر عنوان کرد: نظارت بر روحانیون مستقر و حمایت از ایده‌های فرهنگی آنان باید کاملاً رصد شده و در صورت وجود ضعف و مشکلات سریعاً مرتفع شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری دوره‌های مختلف برای روحانیون مستقر خبر داد و افزود: دوره‌های علمی، محتوایی و روشی برای روحانیون مستقر در آینده برگزار می‌شود که باید از سوی آنان مورد توجه جدی قرار گیرد تا در راستای تبلیغ دین عملکرد مناسب و قابل قبولی ارائه دهند.

حجت الاسلام جعفرزاده گفت: تشکیل جبهه فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی در استان اردبیل را پیگیری می‌کنیم و خواستاریم تمام نهادهای مشترک زیر یک بیرق به فعالیت خود ادامه دهند تا شاهد تحقق نتیجه آرمانی آن باشیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دینی باید خروجی محور باشد اظهار کرد: نتایج برنامه‌های دینی باید در جامعه مشهود و قابل لمس باشد که در این راستا با حضور در شهرستان‌ها برنامه‌ها را به صورت تخصصی بررسی می‌کنیم.

ضرورت توجه به ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در امر تبلیغ دین

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از ایجاد معاونت راهبردی، معاونت رسانه و فضای مجازی در سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: استان‌ها منتظر ابلاغ این چارت جدید و مهم هستند تا در حوزه تبلیغ دین شاهد ساختار جدید با کارایی و بازده مناسب و رضایت‌بخش در کشور باشیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده بر لزوم توجه به اهمیت فضای مجازی تاکید کرد و گفت: بنده از اقدامات انجام شده در راستای تبلیغ دین توسط حوزه رسانه و فضای مجازی قدردانی می‌کنم و از فعالین این حوزه خواستار تولید محتوا و تولید نرم افزارهای دینی هستیم.