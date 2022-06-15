اینترنت اکسپلورر به تاریخ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، البته تعطیل شدن اینترنت اکسپلورر چندان عجیب نیست. مایکروسافت حدود یک سال قبل اعلام کرد در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی این سرویس را تعطیل می کند و از کاربران خواست از مرورگر Edge استفاده کنند که در سال ۲۰۱۵ میلادی عرضه شده است.

شین لیندرسی مدیرعامل مایکروسافت اج در می ۲۰۲۱ در یک پست وبلاگی در این باره نوشت: نه تنها مایکروسافت اج سریع تر، ایمن تر و مدرن تر از اینترنت اکسپلورر است، بلکه یک نگرانی مهم را برطرف می کند و با وب سایت ها و اپلیکیشن های قدیمی سازگار است.