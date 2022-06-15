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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۰

با اعلام مایکروسافت؛

اینترنت اکسپلورر به تاریخ پیوست

اینترنت اکسپلورر به تاریخ پیوست

مایکروسافت اعلام کرد از امروز به بعد از مرورگر اینترنت اکسپلورر پشتیبانی نمی کند. این برنامه ۲۷ ساله که زمانی بسیار محبوب بود اکنون مانند موبایل های بلک بری و مودمهای دیال آپ به تاریخ پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، البته تعطیل شدن اینترنت اکسپلورر چندان عجیب نیست. مایکروسافت حدود یک سال قبل اعلام کرد در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی این سرویس را تعطیل می کند و از کاربران خواست از مرورگر Edge استفاده کنند که در سال ۲۰۱۵ میلادی عرضه شده است.

شین لیندرسی مدیرعامل مایکروسافت اج در می ۲۰۲۱ در یک پست وبلاگی در این باره نوشت: نه تنها مایکروسافت اج سریع تر، ایمن تر و مدرن تر از اینترنت اکسپلورر است، بلکه یک نگرانی مهم را برطرف می کند و با وب سایت ها و اپلیکیشن های قدیمی سازگار است.

کد مطلب 5514787
شیوا سعیدی

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