حضور نیروهای نظامی در سیستان‌ و بلوچستان مجاهدانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی جهت حفظ امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان اظهارداشت: با توجه به وسعت، شرایط جغرافیایی، وجود مرزهای زمینی و دریایی و نیز توطئه‌های دشمنان در این استان تلاش نیروهای نظامی و انتظامی گسترده و قابل قبول بوده است.

وی افزود: مردم نجیب، صبور و قدرشناس سیستان و بلوچستان در برهه‌های مختلف و هنگامی که در سراسر کشور آشوب‌هایی وجود داشت و انتظار می‌رفت این آشوب‌ها در استان ما با توجه به شرایط موجود بیشتر باشد اما شرلیط استان آرام بود که چنین چیزی در اثر توفیقات الهی، زحمات نیروهای نظامی و انتظامی و نیز همراهی و همکاری مردم است.

امام جمعه زاهدان خواستار اهتمام بیشتر و پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای انتظامی و مرزبانی در سیستان و بلوچستان شد و بیان کرد: حضور نیروهای نظامی در سیستان و بلوچستان حضوری مجاهدانه است و باید همان فضای جبهه یعنی ایمان، معنویت، ایثار و فداکاری در بین نیروهای نظامی وجود داشته باشد و در غیر این صورت دچار آسیب خواهیم شد.

وی خواستار سرمایه‌گذاری جهت حفظ، تقویت و گسترش این روحیه شد و تصریح کرد: یک بخش مهم کار سرمایه‌گذاری در بخش‌های عقیدتی، سیاسی و سایر بخش‌های فرهنگی است و به نظر می‌رسد که در این جهت با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان دچار خلأ هستیم.

آیت‌الله محامی ادامه داد: اگر در این جهت به شیوه مطلوب عمل شود اطمینان بیشتری به حفظ کشور و مرزها خواهیم داشت و در غیر این صورت آسیب دیده و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در جلسات گذشته با مسئولان نظامی، انتظامی و امنیتی به طور مکرر بیان کرده‌ایم که اگر درصدی از هزینه‌های نظامی در فضای فرهنگی استفاده شود به مراتب در دستیابی به امنیت پایدار تاثیرگذارتر است.

امام جمعه زاهدان گفت: در بدنه نیروی انتظامی و مرزبانی نیز نیازمند به کار فرهنگی گسترده، تعمیق باورهای دینی، اخلاق اسلامی و روحیه جهاد، ایثار و مقاومت هستیم.

وی افزود: در سیستان‌وبلوچستان با توجه به شرایط مرزی و حجم بالای قاچاق؛ زمینه لغزش زیاد است که یک بخش مهم برای پیشگیری برنامه‌ریزی ار جنبه‌های عقیدتی، سیاسی و اخلاقی است و باید باورهای دینی و تعهد در نیروها تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بخش دیگر کار برنامه‌ریزی در بخش‌های صیانتی و حراستی است که این نظارت‌ها نیازمند تقویت بیشتر بوده و در همه دستگاه‌ها وجود دارد.

وی اظهارداشت: در سیستان و بلوچستان مشکلات اقتصادی، تعداد بالای سلاح‌های غیرمجاز، درگیری‌های طایفه‌ای و قاچاق مواد مخدر آسیب‌هایی برای مردم استان ایجاد می‌کند که نیازمند عنایت بیشتر و تلاش برای جلوگیری است تا هم درس عبرتی برای دیگران باشد و هم مردم احساس امنیت کنند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: شرایط باید به گونه‌ای باشد که مردم نیروی انتظامی و مرزبانی را خدمتگذار خود بدانند و قانون نیز به گونه‌ای اجرا شود که چهره رحمت و رأفت در کنار قاطعیت قرار گیرد که چنین چیزی تعامل طرفینی را می‌طلبد.

همچنین در ابتدای این دیدار سردار حسین اشتری فرمانده کلی نیروی انتظامی کشور هدف از این سفر را سرکشی از پاسگاه‌ها ویگان های مرزبانی در مرزهای جنوب شرق عنوان کرد و گفت: امروز در سایه روحیه جهادی در پرسنل انتظامی و مرزبانی، مرزهای جنوب شرق کشور از امنیت مطلوبی برخوردار است و این روحیه همچنان ادامه دارد.

وی بااشاره به استفاده از تجهیزات جدید و دانش‌بنیان و جذب نیروهای جدید در واحدهای انتظامی و مرزبانی قدرانی از نیروهای مرزبانی و انتظامی استان را از دیگر برنامه‌های سفر خود عنوان کرد.