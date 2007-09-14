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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

خلاصه نویسی درسهایی از قرآن برای دانش آموزان

خلاصه نویسی درسهایی از قرآن برای دانش آموزان

شانزدهمین دوره مسابقات درسهایی از قرآن امسال نزدیک به نیمه ماه مبارک رمضان در نمایشگاه قرآنی مصلی بزرگ تهران برگزار می شود .

حمید سعیدی نژاد عضو هیات مدیره ترویج فرهنگ قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن ( درسهایی که توسط حجت الاسلام قرائتی ارائه می‌شود) از28 سال پیش تا کنون در رسانه ملی آغاز شده و دانش آموزان پایه های راهنمایی و متوسطه از 16 سال پیش تا کنون از شرکت کنندگان این مسابقه بوده اند .

وی تاکید کرد : امسال دانش آموزان داوطلب می توانند از 12 مهر ، خلاصه حدود 16 درس از قرآن را به مسئولان تربیتی مدارس خود ارائه دهند و یا این آثار را به  صندوق پستی 454-15655 ارسال کنند .

سعیدی نژاد گفت : هدف از برگزاری مسابقه مذکور این است که بینندگان با جدیت به درسهایی از قرآن توجه نشان دهند و با خلاصه نویسی از آن  با اهداف عالی زندگی آشنا شوند .

وی هدایای این مسابقه را بسیار نفیس عنوان کرد و افزود : برگزیدگان در انتهای ماه مبارک رمضان معرفی می شوند .

 

کد مطلب 551497

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