خلاصه نویسی درسهایی از قرآن برای دانش آموزان

حمید سعیدی نژاد عضو هیات مدیره ترویج فرهنگ قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن ( درسهایی که توسط حجت الاسلام قرائتی ارائه می‌شود) از28 سال پیش تا کنون در رسانه ملی آغاز شده و دانش آموزان پایه های راهنمایی و متوسطه از 16 سال پیش تا کنون از شرکت کنندگان این مسابقه بوده اند .

وی تاکید کرد : امسال دانش آموزان داوطلب می توانند از 12 مهر ، خلاصه حدود 16 درس از قرآن را به مسئولان تربیتی مدارس خود ارائه دهند و یا این آثار را به صندوق پستی 454-15655 ارسال کنند .

سعیدی نژاد گفت : هدف از برگزاری مسابقه مذکور این است که بینندگان با جدیت به درسهایی از قرآن توجه نشان دهند و با خلاصه نویسی از آن با اهداف عالی زندگی آشنا شوند .

وی هدایای این مسابقه را بسیار نفیس عنوان کرد و افزود : برگزیدگان در انتهای ماه مبارک رمضان معرفی می شوند .