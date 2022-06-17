به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ماجراهای دوشیزه پتیفور» نوشته آن مایکلز بهتازگی با ترجمه نیلوفر دهقانی نیل توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی اینکتاب سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات Panguin Random House منتشر شده است.
آن مایکلز مولف اینکتاب، شاعر و نویسنده کانادایی است که سال ۱۹۵۸ متولد شده و ۶۴ سال دارد. داستان کتاب پیشرو درباره خانم پتیفور است که کیکهای خامهای خیلی خوشمزه درست میکند و اصلا اسمش هم به ایندلیل پتیفور است که یکی از قدیمیهای خاندانش یک کیک خامهای خوشگل به اسم پتیفور ابداع کرد. خانم پتیفور ۱۶ گربه دارد که در داستان و ماجراجوییهایش شریکاند. او در انتخاب رومیزی برای پرواز با گربههایش خیلی حساس است و برای هر روزی که هوا آفتابی، بارانی یا ارغوانی و خاکستری باشد، پارچههای مختلفش را انتخاب میکند.
در ابتدای کتاب، دوشیزه پتیفور و گربههایش معرفی میشوند و سپس داستان با اینپنجفصل دنبال میشود:
دوشیزه پتیفور و تقتقِ قاشق، دوشیزه پتیفور و خرتوپرتها، دوشیزه پتیفور و پِنیبلک، دوشیزه پتیفور و پنیر چدار تولد، دوشیزه پتیفور و صدای «اوووم».
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
پنیبلک بر فراز خانهها و مزارع اوج میگرفت و سمت شهر میرفت. دوشیزه پتیفور و گربههایش با فاصله کمی دنبالش بودند. تمبر تاب میخورد و شناور بود، بالا میرفت و پایین میآمد، و در تندباد برفی میرقصید و میچرخید. دوشیزه پتیفور چندبار دستش را دراز کرد و نزدیک بود آن را بگیرد، اما هربار تندباد دیگری تمبر را از او دور میکرد.
حالا طناب گربهای بر فراز نانوایی آقای پاتل تاب میخورد. همینطور که آنها داشتند رد میشدند، تمبر لرزید و معلق ماند و بعد خیلی آرام، به قدری آرام که به نظر میرسید بیحرکت ایستاده، بهنرمی گوشه دودکش نشست. دوشیزه پتیفور رومیزیاش را با مهارت تنظیم کرد و همراه مینکی، میستی، تافی، پرشیا، پایرت، ماسترد، موتارد، همدلا، اییرینگ، گریگوروویچ، کلسبی، کپتن کپتن، کپتن کاتین، کپتن کلوتسپین، یور شاینس و سیزلز شروع کرد به پایین رفتن به طرف پشتبام. همان لحظه که _ متاسفانه باید بگویم _ ناشیانه با کپه گربهای فرود آمد، گوشه تمبر بلند شد و پنیبلک دوباره پرواز کرد.
اینکتاب با ۱۲۷ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شده است.
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