به گزارش خبرگزاری مهر، «آلن روبرتی سیمونیان» رئیس مجلس ملی ارمنستان، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خردادماه) با حضور در مجلس شورای اسلامی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف در این دیدار، سفر رئیس مجلس ارمنستان به ایران را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دانست و گفت: اولویت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی، ارتباط با همسایگان بوده و امروز که در برهه حساسی از شرایط منطقه‌ای قرار داریم، لازم است همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای توسعه یابد.

وی با بیان اینکه قرن حاضر، قرن آسیا است، اظهار کرد: امروز همه شاخصه‌های اقتصادی، تولید، جمعیت، فناوری و نظامی تغییر کرده که در این میان شرایط غرب آسیا و اوراسیا نیز ویژه‌تر شده و جنگ روسیه و اوکراین نیز سرعت و شتاب این تحولات را بیشتر کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه اهمیت منطقه غرب آسیا و قفقاز، روابط راهبردی و دوجانبه را بسیار حساس کرده است، عنوان کرد: روابط ایران و ارمنستان در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و مواضع قطعی جمهوری اسلامی در خصوص کشورهای همسایه به ویژه ارمنستان، صلح، آرامش و ثبات است به‌خصوص که می‌دانیم رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه به دنبال منافع خود و برهم زدن امنیت منطقه هستند، لذا ما کشورهای همسایه باید به این موضوعات توجه کنیم.

قالیباف همچنین مهمترین زمینه ارتباطی میان ایران و ارمنستان را در حوزه اقتصاد تعریف کرد و گفت: حمل‌ونقل مهم‌ترین بحث حوزه اقتصادی میان دو کشور است که منجر به تبادل کالا و انرژی و ارتباط میان کشورها می‌شود، به همین دلیل با صراحت می‌گویم علیرغم اهمیتی که حوزه حمل‌ونقل دارد، هنوز اقدامی برای تسریع آن صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما از جهت برقراری امنیت ملی و منطقه‌ای و توسعه همکاری‌ها، نیازمند برقراری کریدور شمال-جنوب هستیم اما هر دو طرف درگیر بروکراسی‌های اداری هستیم لذا دولت‌ها و پارلمان‌های دو کشور باید هرچه سریع‌تر این موضوع را در اولویت قرار داده و مسیر جاده و ریلی را ایجاد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی انتقال انرژی گاز و برق را به‌عنوان دومین موضوع مهم در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور دانست و افزود: امیدواریم این سفر بتواند با افزایش همکاری‌های پارلمانی و تدوین زمان‌بندی مشخص، منجر به توسعه روابط اقتصادی شود که هر دو کشور بتوانند در پی آن، از تجارت محدود به ۵۰۰ میلیون دلار به تجارتی با سود بالغ بر چندین میلیارد دلار برسند.

قالیباف با بیان اینکه با برطرف شدن مشکلات اداری، بخش خصوصی ایران آمادگی کامل برای همکاری با ارمنستان در حوزه‌های مختلف را دارد، عنوان کرد: در صورت رفع موانع خدمات مهندسی، ایران می‌تواند در زمان کوتاه و با بهترین کیفیت، مسیرهای حمل و نقلی را ایجاد کند.

وی در ادامه با ابراز امیدواری برای حل و فصل مسائل میان ارمنستان و آذربایجان در نتیجه مذاکرات اصولی، گفت: امیدواریم اختلافات خاتمه یافته و به صلحی پایدار برسیم که جمهوری اسلامی ایران در این راستا از گفت‌وگوهایی در چارچوب احترام متقابل حمایت می‌کند چرا که امنیت و آرامش همه کشورهای منطقه به خصوص قفقاز برای همه ما مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گسترش زیرساخت‌ها و کمک به احداث آنها، در توسعه روابط مؤثر است که جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص آمادگی کامل دارد و گروه‌های دوستی پارلمانی نیز می‌توانند برای تسهیل روابط مؤثر باشند.

در این دیدار «آلن روبرتی سیمونیان» رئیس مجلس ملی ارمنستان نیز با اشاره به عمق روابط ارمنستان و ایران که بر پایه دوستی و فرهنگ مشترک بنا شده است، گفت: جنگ ۴۴ روزه پیامدهای زیادی برای ارمنستان داشت که لازم است از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آن و حمایتی که نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشورها صورت داد، تشکر کنم.

وی نظرات جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برای برقراری تجارت و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد لذا باید از فرصت‌ها استفاده کرد.

رئیس مجلس ملی ارمنستان با اشاره اینکه در توسعه حمل و نقل نمی‌توان امنیت را نادیده گرفت، گفت: اگر صلح و امنیت در منطقه برقرار شود، محدودیت‌ها از مسیرهای جاده‌ای و ریلی نیز برداشته خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی رئیس جمهور ارمنستان دستور اکید مبنی بر ممنوعیت بروکراسی وجود دارد، بیان کرد: ارمنستان تمام تلاش خود را کرده است تا در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های بعد از انقلاب ارمنستان، سرعت بیشتری به تکمیل کریدور شمال-جنوب بدهد تا تبدیل به شاهراه ترانزیتی شده و شمال به جنوب و شرق به غرب را به هم متصل کند.

در این نشست مهدی فرشادان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان نیز به همراه شیوا قاسمی پور، روبرت بگلریان و آرا شاوردیان دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.