حضور مردان والیبالیست ایران در مسابقات ۵ جانبه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی چهارشنبه در حاشیه برگزاری هشتمین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان در اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم ملی والیبال نشسته در تورنمنت ترکیه از هشتم تیرماه شرکت می‌کند.

وی تصریح کرد: تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در آمادگی کامل به سر می‌برد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان گفت: هم اکنون این تیم در آمادگی کامل به سر می‌برد و امیدواریم از حیثیت والیبال ایران در میادین بین‌المللی و جهانی به نحوه شایسته دفاع کنیم.

رضایی با بیان اینکه هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نشسته مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در حال برگزاری است، افزود: این اردوی آمادگی از روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه در سالن ۶ هزار نفری ورزشگاه جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۱۶ بازیکن از ۱۰ استان کشور در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان حضور دارند، خاطرنشان کرد: داود علیپوریان، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، رمضان و حسین صالحی، میثم علیپور، مهرزاد مهروان، حسین گلستانی، محمد سید حسینی، محمد نعمتی، جمال نظری، محمدرضا سبحانی‌نیا و مسعود امامی ۱۶ ملی‌پوش دعوت شده به اردوی آمادگی والیبال نشسته هستند.

رضایی اضافه کرد: این تیم هشتم تیرماه امسال در تورنمنت ترکیه شرکت و به مدت پنج روز با تیم ملی والیبال نشسته ترکیه تمرین و اردوی مشترک برگزار خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در این تورنمنت با تیم‌های ملی کشورهای عراق، مصر و ۲ تیم از ترکیه مسابقه پنج‌جانبه برگزار خواهد کرد.

رضایی اظهار کرد: بنده به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران و مدرس بین‌المللی در این تورنمنت به مدت ۲ روز برای تمامی مربیان ترکیه کلاس آموزشی برگزار و تدریس خواهم کرد.

وی با تقدیر از زحمات فرید صائبی و جلیل ایمری (مربیان)، هادی ساجدی (بدنساز) و علی کشفیا به عنوان سرپرست تیم والیبال نشسته مردان کشورمان تصریح کرد: بدون شک زحمات بازیکنان و مربیان این تیم هدر نخواهد رفت و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با درخشش خود در میادین بین‌المللی و جهانی نمایندگان شایسته‌ای برای کشورمان خواهد بود.

رضایی گفت: اتحاد و وحدت خوبی در بین متولیان ورزش استان اردبیل برقرار بوده و اردبیلی‌ها میزبان شایسته‌ای برای تیم ملی بودند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان افزود: تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در حال آماده‌سازی خود برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان است که آبان ماه امسال به میزبانی کشور بوسنی و هرزگوین برگزار خواهد شد.