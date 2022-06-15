پذیرش طلاب شیعه و اهل سنت از طریق آزمون در دانشگاه مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه مذاهب اسلامی از طریق آزمون اختصاصی از میان طلاب شیعه و اهل سنت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو جذب می‌کند.

رشته‌ها و امتیازات تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی به شرح زیر است:

دکتری: رشته‌های علوم قرآن و حدیث؛ فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ تاریخ اسلام

امتیازات تحصیل:

تخفیف در شهریه

اعطای جوایزی نفیس به پایان‌نامه‌های برتر

چاپ پایان‌نامه‌های برتر در انتشارات دانشگاه

کارشناسی ارشد: رشته‌های علوم قرآن و حدیث، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فلسفه اسلامی؛ تاریخ اسلام، ادیان ابراهیمی؛ عرفان اسلامی

امتیازات تحصیل:

اخذ صرفاً شهریه پایان نامه (یا معادل پایان نامه برای دانشجویان آموزش‌محور) در ترم چهارم

کلاس‌های رایگان عربی یا انگلیسی به منظور تسلّط دانشجویان به زبان دوّم

کمک هزینه سفر علمی-مطالعاتی به حداقل یکی از کشورهای جهان اسلام به دانشجویان برتر

اعطای جوایزی نفیس به پایان‌نامه‌های برتر

چاپ پایان‌نامه‌های برتر در انتشارات دانشگاه

کارشناسی: رشته‌های علوم قرآن و حدیث؛ فقه و حقوق امامیه؛ فقه و حقوق شافعی؛ فقه و حقوق حنفی؛ زبان و ادبیات عربی؛ فلسفه و عرفان اسلامی؛ تاریخ اسلام؛ ادیان و مذاهب اسلامی

امتیازات تحصیل:

رایگان بودن تحصیل در مقطع کارشناسی

کلاس‌های رایگان عربی یا انگلیسی به منظور تسلّط دانشجویان به زبان دوّم

کمک هزینه سفر علمی-مطالعاتی به حداقل یکی از کشورهای جهان اسلام به دانشجویان برتر

داوطلبان تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ برای ثبت نام مهلت دارند و آزمون ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

همچنین داوطلبان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس reg.mazaheb.ac.ir مراجعه کنند.