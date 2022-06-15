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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

هاشمی مطرح کرد؛

برپایی میز خدمت ویژه فرهنگیان در سفرهای استانی رئیس جمهور

برپایی میز خدمت ویژه فرهنگیان در سفرهای استانی رئیس جمهور

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: وجود میز خدمت، فرصت مغتنمی است که با دغدغه فرهنگیان در سطوح مختلف بیشترآشنا شویم و بی‌واسطه در جریان امور قرار گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی هاشمی، در سفر به اصفهان که یک روز قبل از سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان انجام شده است اظهار کرد: پاسخ به مطالبات مردمی از اهداف تشکیل میز خدمت درزمان سفر رئیس جمهور به استان‌ها است که ما بخش مربوط به آموزش و پرورش را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در سفرهای رئیس جمهور به استان‌ها نمایندگان وزیر و معاون وزیر از قریب به ۳۰ وزارتخانه و نهاد حاضر بوده و پاسخگوی مسائل و مشکلاتی که مردم در آن حوزه دارند، خواهند بود.

هاشمی تصریح کرد: مقتضی است فرهنگیان استان اصفهان همزمان با حضور رئیس جمهور در این استان با مراجعه به اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود میز خدمت، فرصت مغتنمی است که با دغدغه فرهنگیان در سطوح مختلف در رابطه با فرآیندهای اداری، مسائل و هدف‌گذاری که در حوزه تخصصی خودشان دارند، بیشتر آشنا شویم و بی‌واسطه در جریان امور قرار گیریم.

کد مطلب 5515342
علی قدمی

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