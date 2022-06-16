عناوین مجرمانه کاهش می یابد/دست متجاوزان را کوتاه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنج شنبه در دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضائی استان قم با اشاره به اینکه در جریان مشکلات کارکنان و قضات در دستگاه قضا هستم اظهار داشت: با وجود تمامی این مشکلات امیدها نسبت به آینده بیش از گذشته است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: امروز همه ما وظیفه الهی و انسانی داریم تا در راستای توسعه کشور و گره گشایی از کار مردم تلاش و در این مسیر دست متجاوزان را کوتاه کنیم و حامی مظلوم باشیم و بر ظالمان بتازیم.

محسنی اژه ای ابراز داشت: وظیفه اداری ما این است که در جهت احقاق حق مظلومان و همچنین جلوگیری از کجی‌ها و کوتاه کردن دست متجاوزان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: کسانی که در دستگاه قضائی مسئولیت دارند نسبت به سایر افراد جامعه؛ وظیفه سنگینی در راستای دفاع از حقوق مظلومان دارند.

محسنی اژه ای با اشاره به کمبودها در دستگاه قضائی بیان داشت: حجم کار و نوع کارها در دستگاه قضا با روند فعلی قابل دوام نیست و باید اقدامات فوق العاده‌ای در این زمینه انجام داد.

پرونده‌های ورودی‌ها به دستگاه قضائی کم شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه حل مشکلات دستگاه قضائی ابراز داشت: تنها راه حل مشکلات در زمینه کمبود نیروی انسانی این است که پرونده‌های ورودی‌ها به دستگاه قضائی را کم کنیم و در صورتی که شاهد عدم کاهش ورودی‌ها به دستگاه قضائی نباشیم هر چقدر نیروی اضافه شود پاسخگویی امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه باید عناوین مجرمانه را کم کرد افزود: برخی از ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد سرریز آن به قوه قضائیه وارد می‌شود که باید برای حل این مشکلات نیز چاره اندیشی کرد.

با همین قوانین موجود فرایندها باید کوتاه شوند

محسنی اژه‌ای افزود: معتقدیم با همین قوانین موجود می‌توان با اصلاح فرایندها و همچنین به کارگیری خلاقیت و ابتکار، کارها را پیش برد.

وی عنوان داشت: در ماه‌های اخیر در این زمینه دستور داده‌ایم که با همین قوانین موجود فرایندها را کوتاه کنند و این امر شدنی است و در برخی از موارد خودمان فرآیندها را پیچیده می‌کنیم که آسان‌تر از آن نیز می‌توان انجام داد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه جذب و گزینش و همچنین به کارگیری کارکنان و قضات در دستگاه قضائی بیان داشت: باید نحوه جذب فعلی اصلاح شود چرا که اگر فراخوان عمومی اعلام شود عده زیادی متقاضی می‌شوند، صورتی که ممکن است این افراد توانایی انجام کارها را نداشته باشند.

محسنی اژه ای عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ طلبه مستعد و فاضل و درس خوان در سطح کشور شناسایی شدند و تعداد زیادی از آنان قبل از استخدام دعوت به کار شدند و کارهای گزینش آنان نیز انجام شده است و حتی در استانی ۲۵ نفر نیز هم اکنون وارد مرحله آموزش شدند که این روند در سراسر کشور با همکاری حوزه‌های علمیه ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: جذب‌ها باید تخصصی شود و کارمند باید بداند که چه کاری قرار است انجام دهد و بر اساس استعداد و تخصص خود به کارگیری شود در غیر این صورت بهره وری کاهش می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: امروز دشمنان مشکلاتی را برای ما به وجود آوردند و تحریم‌های فلج کننده به گفته خودشان اعمال کرده است که البته ما را به سختی انداخته اما ایران همچنان مسیر خود را طی می‌کند.

وی بیان داشت: مشکلات اقتصادی گریبانگیر بسیاری از کشورهاست و موضوع کرونا نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است.

ایران اسلامی امروز در زمینه مهار کرونا روسفید است

رئیس قوه قضائیه افزود: ایران اسلامی امروز در زمینه مهار کرونا رو سفید است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان درگیر کرونا هستند و باید توجه داشت که نه تنها کارکنان قوه قضائیه بلکه سایر اقشار جامعه نیز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

محسنی اژه ای عنوان داشت: در زمینه حل مشکلات کارکنان در هیچ دوره‌ای به این اندازه تلاش صورت نگرفته است.

وی افزود: قوه قضائیه امروز با دولت و مجلس همکاری خوبی داشته که مثال‌زدنی است و رئیس جمهور نیز به مسائل قوه قضائیه اشراف دارد و ما با بخش‌های مختلف مجلس در تعامل هستیم تا مشکلاتی که قوه قضائیه با آن دست به گریبان است حل شود اما مجموعه توان کشور اجازه بسیاری از اقدامات را نمی‌دهد.

تقویت قوه قضائیه موجب افزایش درآمد کشور می‌شود

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقویت قوه قضائیه موجب افزایش درآمد کشور می‌شود افزود: در سال گذشته چندین هزار هکتار زمین ملی به دولت برگشت و این امر در حقیقت موجب تقویت درآمد کشور شده است.

وی ابراز داشت: بودجه قوه قضائیه اگر به صورت تمام تخصیص یابد در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با برخی از دستگاه‌های این رقم اندک است.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات استان ابراز داشت: در زمانی قم در زمینه مواد مخدر آمارهای خوبی نداشته است اما با حضور آقای مظفری رئیس کل دادگستری در استان شاهد نزولی شدن این آمارها هستیم.

وی ابراز داشت: چند مشکل جدی در استان قم وجود دارد و باید در تراز قم قدم برداشت و برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی شایسته قم نیست و چندین مسئله حقوقی داریم که طولانی شده است که باید قوه قضائیه در این زمینه پیش قدم شود و آن را حل کند.