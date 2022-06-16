ارائه گزارش اقدامات شهرداری برای کاهش فرایند صدور پروانه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز پنجشنبه (۲۶ خرداد ۱۴۰۱)، جلسه «بررسی ابعاد کاهش مدت زمان صدور پروانه» به ریاست شهردار تهران و با حضور تعدادی از مدیران و معاونان شهرداری پایتخت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی از آخرین اقدام‌های انجام شده برای کاهش فرایند صدور پروانه و پیگیری اصلاح و قوانین ارائه کرد.

هوشمند سازی طرح تفصیلی، هوشمند سازی بَر و کَف، هوشمند سازی کنترل نقشه‌های معماری، هوشمند سازی استعلامات درون و برون سازمانی، مکان محور کردن لایه‌های اطلاعاتی با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای کاهش استعلامات، ایجاد بانک اطلاعاتی نقشه‌های منتخب معماری مصوب پر تکرار و حذف فرایند کنترل نقشه دفاتر خدمات و شورای معماری از جمله موضوعاتی بود که در فصل «هوشمند سازی فرایندهای صدور پروانه» مطرح و تشریح شد.

در ادامه جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران توضیحاتی درباره جمع‌آوری و مستند سازی ضوابط و مقررات ملاک عمل به منظور شفاف سازی اطلاعات ارائه کرد که به دو بخش «تدوین و انتشار کتب عمل» و «بروز رسانی سامانه و قوانین» تقسیم شده است.

پس از ارائه گزارش، تعدادی از معاونان و شهرداران مناطق تهران به بیان نظرات خود در حوزه شناسایی و رفع گلوگاه‌ها موجود در حوزه صدور پروانه پرداختند.