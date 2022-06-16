کشف بیش از ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم یگانه اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی و کنترل محور مواصلاتی شیراز - اصفهان به یک دستگاه کامیون حامل سوخت مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های لازم مشخص شد این کامیون حامل ۳۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع می‌باشد که راننده قصد انتقال آن را به استان‌های مرزی داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به معرفی راننده به مرجع قضائی، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.