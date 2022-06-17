به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و اوج مصرف، یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو برای عبور از بحران، مدیریت مصرف خانگی، صنعتی و کشاورزی در کنار افزایش ظرفیت تولید است.

لازم به ذکر است بر اساس آمار ۵۰۰ هزار مشترک برق کشاورزی در کشور وجود دارد که ۱.۳ درصد از کل مشترکان را برق در کشور را در بر می‌گیرد اما ۱۴.۹ درصد از مصرف برق در ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

به منظور کنترل برق بخش کشاورزی وزارت نیرو ظرح تشویقی را ارائه داده است و بر اساس آن اگر کشاورزان در ۵ ساعت از پیش تعیین شده در بازه زمانی ساعات ۱۱ تا ۱۸ چاه‌های خود را از مدار خارج کنند، در ۱۹ ساعت دیگر میتوانند از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند.

در همین رابطه احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشوق های وزارت نیرو در حوزه کشاورزی برای مدیریت مصرف برق گفت: خاموشی های سال گذشته بی برنامه بود و به وسایل خانگی واحدهای صنفی و کشاورزان آسیب های زیادی وارد کرد، اما پیش بینی میشود که امسال نظمی در حوزه مدیریت کمبود برق مورد نیاز وجود داشته باشد و تدابیر درستی اخذ شده است.

وی با بیان اینکه فاصله‌ای بین تولید و مصرف برق وجود دارد که باید مدیریت شود، افزود: وزارت نیرو خیلی بهتر از سال گذشته وضعیت را مدیریت می‌کند.

آزادی خواه تصریح کرد: اکنون فصل زراعت و کشت و کار است و محدودیت‌های تامین برق چاه های کشاورزی می تواند مسئله ساز باشد، اما حرف دولت این است که چاره‌ای جز این کار وجود ندارد.

وی اظهار کرد: البته این که به ازای قطعی چاه‌های کشاورزی ، برق رایگان در ساعت کم مصرف یعنی پایین تر از اوج مصرف به کشاورز داده شود، تدبیر خوبی است منتها باید اطلاع رسانی شده و کشاورزان در جریان قرار گیرند تا بتوانند شرایط خود را مدیریت کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: رایگان شدن قبض برق کشاورزان به شرطی باعث توسعه کسب و کار آنها می شود که اطلاع رسانی دقیقی به دهیاری‌ها برای اطلاع رسانی به کشاورزان شود.