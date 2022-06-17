اعزام بیش از ۶ هزار زائر از هفت فرودگاه کشور به سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سیدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران، از اعزام بیش از ۶ هزار زائر حج تمتع از صبح یکشنبه بیست و دوم تا پایان روز ۲۶ خردادماه خبر داد و گفت: از ۱۵۸ پرواز مقرر شده جهت اعزام تمام حجاج کشور، تعداد ۲۷ پرواز از هفت فرودگاه کرمان، تبریز، حضرت امام (ره)، زنجان، اصفهان، بندر عباس و خراسان رضوی انجام شده است.

وی ضمن اشاره به سرویس دهی مطلوب ناوگان هوایی کشور در عملیات اعزام حجاج خانه خدا افزود: الحمدالله هیچ مشکلی تا به امروز گزارش نشده و تأخیرات جزئی پیش آمده در این پروازها ناشی از مدت زمان انجام پرواز و همچنین صدور ویزا برای زائرین بوده است.

سیدی در خصوص آمادگی فرودگاه‌های کشور در اعزام حجاج اظهار کرد: با توجه به تاکید ویژه مقام عالی وزارت مبنی بر سرویس دهی هرچه مطلوب‌تر به زائرین از درب منزل تا سرزمین وحی، ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همه فرودگاه‌های کشور طبق سنوات گذشته در خدمت زائرین، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند تا ان‌شاءالله بتوانیم با انجام پروازهای ایمن رضایت‌مندی کامل را برای زائرین عزیزمان فراهم آوریم.

وی در ادامه گفت: از زائرین محترم استدعا دارم با توجه به سخت گیری های کشور عربستان در خصوص همراه داشتن برخی از داروها از جمله انواع مُسکن ها و … نسبت به همراه داشتن دارو بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این موضوع که در عملیات بازگشت نیز تمام توان و تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا خدمات مطلوبی را ارائه کنیم، خاطر نشان کرد: کلیه ارگان‌های مستقر در فرودگاه شامل یگان حفاظت هواپیمایی، نیروی انتظامی، گمرک، گذرنامه و همه عوامل دست به دست یکدیگر داده تا زائرین ما با وقار و با آرامش حج تمتع امسال را انجام داده و خاطره خوبی از فرودگاه‌های کشور و حمل‌ونقل هوایی برای آنها به ارمغان آوریم.