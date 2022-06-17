فاطمه شهبندی تهیهکننده «سینماچی» در مورد برنامه امروز ۲۷ خرداد که روی آنتن رادیو جوان میرود، به خبرنگار مهر گفت: در «سینماچی» این هفته با بهروز شعیبی در مورد فیلم جریان ساز و با هویت ایرانی اسلامی «بدون قرار قبلی» گفتگو خواهیم کرد. در این گفتگو بهروز شعیبی کارگردان این فیلم، در مورد چگونگی شکلگیری ایده و دلایل ساخت فیلمش صحبت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در بخش گفتگوی ویژه «سینماچی» با این سوال که «قرار است در آینده چه اتفاقی برای سینمای ایران بیفتد؟» با محمد مهدی عسگرپور کارگردان فیلمهای «قدمگاه» و «مهمان داریم» و مدیرعامل سالهای گذشته خانه سینما، گفتگو خواهیم کرد.
شهبندی در مورد بخشهای دیگر «سینماچی» نیز توضیح داد: این برنامه در بخش ویژه خود هر هفته همراه با یک کارشناس سینما یکی از موضوعات مهم سینمای کشور را مورد تحلیل قرار میدهد. در بخش «آپاراتچی» همراه با محیا ساعدی پرونده کاری پگاه آهنگرانی و فعالیت هنری وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بخش راپورتچی سحر قناعتی از تازهها و حواشی سینمای ایران و جهان حرف خواهد زد و در بخش موسیقی فیلم این هفته نیز، به بررسی آثار استاد فرهاد فخرالدینی میپردازیم.
«سینماچی» این هفته به تهیهکنندگی فاطمه شهبندی و سردبیری و اجرای علی مرادخانی از ساعت ۱۶ روی آنتن رادیو جوان خواهد رفت.
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