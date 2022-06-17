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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۲۱

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

احتمال انسداد محورهای چالوس و هراز طی روز جاری

احتمال انسداد محورهای چالوس و هراز طی روز جاری

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعلام پلیس مبنی بر احتمال مسدود شدن محورهای چالوس و هراز (به سمت شمال) طی روز جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور، در تشریح آخرین وضعیت راه‌های کشور طی ساعات اولیه صبح امروز جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، گفت: آخرین وضعیت محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های بیلقان، سرودار و آدران را نشان می‌دهد.

وی همچنین وضعیت تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) را روان گزارش کرد و گفت: ضمناً محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور در عین حال از اعلام پلیس راه کشور مبنی بر احتمال اِعمال محدودیت ترافیکی در محورهای چالوس و هراز طی روز جاری خبر داد و عنوان کرد: مطابق اعلام پلیس راه کشور، محور چالوس مسیر جنوب به شمال (در صورت وجود ترافیک) از ساعت ۱۵ از ابتدای مسیر بسته می‌شود و این انسداد تا ساعت ۲۴ امروز ادامه خواهد داشت. همچنین محور هزار مسیر جنوب به شمال (در صورت وجود ترافیک) از ساعت ۱۴ بسته می‌شود و این انسداد تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

برقی همچنین محور مسدود شریانی کشور را هم محور ریگان - ایرانشهر اعلام کرد و گفت: محورهای دارای انسداد فصلی هم شامل محور وازک - بلده، هشتگرد - طالقان و لاسم - ارجمند است.

کد مطلب 5516519

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