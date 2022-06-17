ولیعهد سعودی به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یک مسئول ترکیه‌ای که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که محمد بن سلمان در ۲۲ ژوئن جاری در سفری رسمی به ترکیه خواهد رفت.

این اولین سفر محمد بن سلمان به ترکیه بعد از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ است.

طبق اعلام منبع ترکیه‌ای، در جریان سفر بن سلمان قرار است چندین یادداشت تفاهم امضا شود.

همچنین در این سفر قرار است چند موضوع مهم منطقه‌ای و بین المللی از جمله آتش‌بس در یمن و پیامدهای جنگ اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رجب طیب اردوغان اواخر آوریل گذشته در جریان سفر به حج عمره با ولیعهد سعودی دیدار کرد.

گفتنی است، ترکیه در نتیجه کاهش ارزش پول این کشور با تورم شرایط و شرایط اقتصادی ناگواری مواجه است و تلاش می‌کند بحران اقتصادی خود را با جذب سرمایه خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس جبران کند.