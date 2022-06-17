دعوت عربستان از امیر قطر برای حضور در نشست با بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از طرف سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای شرکت در نشست ۱۶ جولای به میزبانی ریاض و با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دعوت شد.

پیشتر خبرگزاری رسمی عربستان «واس» اعلام کرده بود که بایدن ۱۵ جولای در سفر دو روزه به ریاض خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، از برنامه‌های کاری بایدن نشست در نشستی به میزبانی پادشاه عربستان با حضور سران شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق است.

پیش از این دربار پادشاهی عربستان اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا به دعوت ملک سلمان، اواسط ماه آینده به ریاض سفر خواهد کرد.

طبق اعلام خبرگزاری رسمی عربستان، بایدن در روز دوم سفر خود نشستی مشترک با عبدالله دوم شاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برگزار خواهد کرد.

این در حالی است که اعلام سفر بایدن به عربستان با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده است و در همین رستا یکماه قبل از این سفر بحث برانگیز، شهرداری واشنگتن خیابانی را که سفارت عربستان در آمریکا در آن قرار دارد خیابان «جمال خاشقجی» نامگذاری کرد.

از سوی دیگر توکل کرمان، فعال یمنی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۱، نیز تأکید کرده است که سفر بایدن به عربستان به معنای نقض تعهد وی در دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان است.

ساره لیا ویتسون مسئول در سازمان حقوق بشری دموکراسی کنونی جهان عرب که پایه گذار آن خاشقجی بود هم به شدت موضع رئیس جمهور آمریکا را محکوم و آن‌را تسلیم شدن حقارت بار توصیف کرد.

جمال خاشقجی روزنامه نگار مشهور عربستانی بود که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی کشته شد.