مبارزه با مواد مخدر نیازمند تحول و بازنگری جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به اهمیت مبارزه دقیق با مواد مخدر، عنوان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به دلیل آثار سویی که در جامعه دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: تولید و قاچاق انواع مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی نگرانی های بسیاری را در بین کشورها به وجود آورده که مبارزه با آن برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب آن اجتناب ناپذیر است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر هزینه های بسیار داده تا از گسترش این پدیده در جهان جلوگیری شود و ایران در این زمینه نیازمند حمایت جامعه بین الملل است.

کامرانی، تصریح کرد: مبارزه با تولید، قاچاق و توزیع انواع مواد مخدر نیازمند تحول و بازنگری جدی است تا به اهداف مورد نظر برسیم. انجام مطالعات علمی در زمینه مقابله و مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در این رابطه ضروری است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: آگاهی بخشی در خصوص آثار مخرب مصرف مواد مخدر و بخصوص مواد مخدر صنعتی در جامعه برای پیشگیری از گسترش این پدیده شوم که باعث از دست رفتن سرمایه های انسانی می شود ضروری است.

کامرانی خاطرنشان کرد: تشریح آثار مخرب مصرف مواد مخدر برای خانواده ها با بهره گیری از ظرفیت صداوسیما، رسانه ها، شبکه های اجتماعی و پتانسیل فضای مجازی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال جوانان و مهیا کردن محیط های سالم و شاداب برای گذراندن اوقات فراغت با تفریحات سالم می تواند در جلوگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر تاثیر گذار باشد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها در خصوص آثار سوء مصرف مواد مخدر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کامرانی با تاکید بر تقویت توان نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: نیروی انتظامی اعم از پلیس مبارزه با مواد مخدر، دریابانی و مرزبانی در امر مبارزه از نظر بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات نیازمند حمایت ویژه هستندو از همه ظرفیت ها برای تقویت این نیرو بایستی بهره گرفته شود.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته مبارزه با مواد مخدر، افزود: در هفته مبارزه با مواد مخدر دستاورد های کارامد استان در زمینه مبارزه با این پدیده و همچنین اجرای برنامه های پیشگیری و آگاهی بخشی در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار گیرد.