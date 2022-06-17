به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز جمعه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیون رقم قرارداد سرمربی این تیم را کمتر از ۴۰ میلیارد تومان برای دو فصل عنوان کرد. به دنبال انتشار این خبر باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیح آمده است:

«بعد از حضور رضا درویش، مدیرعامل باشگاه در برنامه امروز ورزشگاه، خبری مبنی بر مبلغ قرارداد سرمربی تیم در رسانه‌ها منتشر شد که به نظر می‌رسد برداشت درستی در این رابطه صورت نگرفته است.

اظهارنظر مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به مجری برنامه اشاره به مبلغ قرارداد سرمربی تیم در بازه زمانی سه ساله بود که دو سال از قرارداد آقای گل‌محمدی مانده است اما در رسانه‌ها عنوان شده این مبلغ مربوط به دو سال است که بدینوسیله این موضوع اصلاح می‌شود.»