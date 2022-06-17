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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۳۶

سوء برداشت از صحبت‌های درویش؛

توضیح باشگاه پرسپولیس در مورد رقم قرارداد یحیی گل‌محمدی

توضیح باشگاه پرسپولیس در مورد رقم قرارداد یحیی گل‌محمدی

باشگاه پرسپولیس در رابطه با موضوعی که امروز در رسانه‌ها مطرح شده اطلاعیه‌ای صادر کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز جمعه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیون رقم قرارداد سرمربی این تیم را کمتر از ۴۰ میلیارد تومان برای دو فصل عنوان کرد. به دنبال انتشار این خبر باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیح آمده است:

«بعد از حضور رضا درویش، مدیرعامل باشگاه در برنامه امروز ورزشگاه، خبری مبنی بر مبلغ قرارداد سرمربی تیم در رسانه‌ها منتشر شد که به نظر می‌رسد برداشت درستی در این رابطه صورت نگرفته است.

اظهارنظر مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به مجری برنامه اشاره به مبلغ قرارداد سرمربی تیم در بازه زمانی سه ساله بود که دو سال از قرارداد آقای گل‌محمدی مانده است اما در رسانه‌ها عنوان شده این مبلغ مربوط به دو سال است که بدینوسیله این موضوع اصلاح می‌شود.»

کد مطلب 5516752

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    نظرات

    • رحیمی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 0
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      برای چی نگرانید اینو همه می دونستن که مبلغ قطعا نزدیک این مقدار هست نیازی به ماست مالی نیست
    • بهمن IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 2
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      بیچاره کارگرها و قشرهای ضعیف. ایا این دزدی محترمانه و اختلاس ورزشی نیست؟ یا مهدی کجایی؟؟؟؟؟
    • IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
      0 0
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      درویش حاشیه ساز
    • کسری IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
      0 0
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      واقعا این همه ارزش داره مملکت تو مشکلات اقتصادیه اون وقت واسه یک مربی این همه پول ؟؟؟؟

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