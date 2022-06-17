تولید محصولات کشاورزی پس از انقلاب در کرمانشاه ۶ برابر شده است

حجت الاسلام کماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب موضوع تبیین دستاوردهای نظام با توجه به اهمیت موضوع بسیار مورد تأکید و اشاره قرار گرفته و این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم دشمنان نظام طی سنوات اخیر بسیار تلاش کردند تا دستاوردهای نظام را کم رنگ جلوه دهند و آن را سبک بشمارند.

وی با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید در ارتباط با جهاد تبیین به فعالیت‌ها و خدمات نظام جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی امور بسیاری برای عمران، آبادانی و تولید از گذشته تا به امروز صورت گرفته که این خدمات در برگیرنده همکاری سه بخش تحقیقات، ترویج و خدمات اجرایی است که هماهنگی و همکاری این زنجیره به نحو مطلوب منجر به توسعه کشاورزی استان کرمانشاه خواهد شد.

نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به خدمات نظام برای تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم‌های آبیاری تحت فشار به میزان ۸۳ هزار هکتار اشاره و تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای رتبه‌های برتر در کشت‌های گندم، جو، نخود، ذرت دانه‌ای، چغندرقند است.

کماسی بیان کرد: خدمات نظام در بخش‌های دامپروری، گلخانه‌ها، ایجاد باغات مدرن و… نیز پس از انقلاب باعث رشد پنج الی ۶ برابری تولیدات کشاورزی در استان کرمانشاه شده است.

وی به ظرفیت صنایع تبدیلی استان کرمانشاه و نقش آن در ارزش افزوده تولیدات کشاورزی اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد امور کشاورزی از حالت سنتی عبور کرده و به روز شود و این امر مهم با همکاری بخش تحقیق، ترویج و اجر قابل تحقق است.

نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی و ملی استان کرمانشاه تاکید کرد: منابع طبیعی و ملی و عرصه‌های کشاورزی امانت الهی است و سهل انگاری در حفظ منابع ملی خسارت فراوانی بر منابع ملی و طبیعی ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد کشاورزان پس از برداشت محصولات خود از آتش زدن پس چرای مزارع خودداری کنند.