به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی شامگاه جمعه با اشاره به سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی اظهار کرد: تشکیل جهاد سازندگی توسط امام بزرگوار به این دلیل انجام شد که پس از پیروزی انقلاب، اقدامات اساسی برای کشور لازم بود و سازندگی کشور باید به صورت جهادی رخ می‌داد بر این اساس جهاد سازندگی را که ستون اصلی حرکت جهادی در کشور بود را تأسیس کرد و با هدف سازندگی از عموم ملت به ویژه متخصصین، مهندسین و نیروهای توانا در اقتصاد و صنعت و کشاورزی دعوت به عمل آورد.

وی بیان کرد: تحول شگرف در جنگ تحمیلی هشت ساله و محرومیت زدایی در دورترین روستاهای کشور را می‌توان حاصل تفکر جهادی و جهاد سازندگی دانست، واضح است که داشتن روحیه جهادی و حفظ آن ضامن پیشرفت و سامان کشور است؛ روحیه‌ای که باعث شد امام راحل، جانفشانی‌ها و درخشش بی نظیر جهادگران دفاع مقدس را «سنگرسازان بی‌سنگر» نام گذاری کند؛ بنابراین هر جا با روحیه جهادی به مقابله با مشکلات پرداختیم سرافراز شدیم و توانستیم بر مشکلات فائق آییم و از بن بست‌ها خارج شویم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که تحقق امنیت غذایی در شرایط پیچیده کنونی برای هر کشوری مهمترین اصل است و باید در اولویت برنامه‌ریزی کلان دولت‌ها قرار داشته باشد خاطرنشان کرد: قطعاً در کشور ما نیز با دارا بودن اقلیم چهار فصل همچنین خاک حاصلخیز و مدیریت منابع آبی، رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی مهمترین اصل است که این قابل دستیابی است.

وی به این مورد هم اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست ارز ترجیحی که باید منجر به افزایش بهره‌وری در کشاورزی شود می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد.

عباسی بیان کرد «با توجه به اهمیت موضوع الگوی کشت که متأسفانه با بی توجهی در دولت‌های قبل به فراموشی سپرده شده است این مسئله باید در سیاست‌های اعمالی توسط دولت سیزدهم لحاظ شود و در سیاست گذاری‌ها لازم است خودکفایی کشور در محصولات اساسی به صورت ویژه دیده شود.

وی با اهمیت دانستن روحیه جهادی در تمامی فعالیت‌های کارکنان جهاد کشاورزی افزود: لازمه پیشرفت کشور در تمامی عرصه‌ها داشتن روحیه جهادی است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره این موضوع که ادغام جهاد سازندگی با وزارتخانه کشاورزی و اهمیت کم به بخش سازندگی سبب شده است امروز ما شاهد گم شدن این نهاد انقلابی در بدنه اجرایی کشور هستیم، متذکر شد: با این حال اگر مجدداً همه وارد میدان کار و تلاش شوند و از ظرفیت تشکل‌های جهادی در بخش کشاورزی استفاده شود کشور می‌تواند سریع‌تر به اهداف خود برای تحقق عدالت و پیشرفت دست پیدا کند.