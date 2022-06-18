به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چرا بی‌خداحافظی رفته‌ای؟» سروده مریم زندی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. این کتاب شامل ۱۶ قطعه شعرِ عاشقانه، اجتماعی و خانوادگی است که شاعر در آن به حالت‌های روحی، عواطف و احساسات نوجوانان توجه ویژه‌ای کرده است.

«دلهره، قلب کوچک، خاطرات، سفید، همین‌ها…، کجاست؟، پُست، داد، فرصت دوباره، کار ساده، تقدیر، بی‌خداحافظی، سکوت، سه‌شنبه‌ها، یعنی که… و بی‌خیال» عنوان شعرهای این کتاب هستند؛ نویسنده نیز در این کتاب تلاش کرده جهان پیرامون نوجوانان و دغدغه‌هایی که با آن مواجه هستند را در قالب شعر بیان کند.

در شعر «بی‌خیال» این کتاب ۲۴ صفحه‌ای می‌خوانیم:

این طرف لباس‌های نو / بی‌قرار / آن طرف / ماهیان سرخوش از بهار / عید / توی کوچه‌ها / راه می‌رود / توی گوش هر درخت / حرف عاشقانه می‌زند / شاخه‌ای جوان / بی‌خیالِ رفت و آمد و شلوغی جهان / جوانه می‌زند.

تصویرگری جلد کتاب «چرا بی خداحافظی رفته‌ای؟» را که برای گروه سنی نوجوان (۱۵+ سال) منتشر شده است؛ محمدحسین ماتک بر عهده داشته است.

کتاب «چرا بی خداحافظی رفته‌ای؟» در قطع پالتویی با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.