دسیسه های دشمنان در مقابل عظمت اسلام محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سنندج ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: امروزه عده ای با نام وهابی سعی دارند با تخریب اماکن مقدس و بارگاه ائمه معصوم باعث ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسلمانان باشند، ولی بدانند که امت مسلمان با اتحاد و یکپارچگی خود این فتنه ها را حنثی خواهند نمود.

حاج ماموستا مجتهدی با توجه به تبلیغات دشمنان در رادیو و تلویزیون های بیگانه افزود: امروزه رسانه های غربی با اهانت به ساحت مقدس حضرت رسول(ص) سعی در خدشه دار نمودن چهره اسلام را دارند اما همه ملت های مسلمان باید با درک شرایط موجود اتحاد و همبستگی خود را بیشتر نمایند.

امام جمعه سنندج خاطر نشان کرد: در این مبارزه نقش جوانان ایران اسلامی حیاتی تر از دیگر کشورهاست و این مهم نشان از جایگاه والا و الگو بودن این عزیزان برای جوانان مسلمان دیگر کشورهاست.

ماموستا مجتهدی در ادامه خطبه های نماز جمعه تاکید کرد: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی است.

وی این ماه مبارک را ماه برکت، عنایت و لطف خداوند نسبت به مردم دانست و افزود: خواندن نماز و کمک به مستمندان وافراد بی سرپرست در این ماه سفارش شده و انجام آن دارای اجر و پاداشی بزرگ است.

مجتهدی مردم سنندج را به احسان ونیکوکاری دعوت نمود و ادامه داد: سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره) آماده دریافت کمک های نقدی شما روزه داران عزیز در این ماه مبارک است.

وی در پایان از عنایت ویژه استاندار کردستان در جهت کمک به تجهیز مسجد جامع شهر سنندج تقدیرو تشکر کرد.

اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با حضور پر شور و بی سابقه مردم مسلمان شهر سنندج همراه بود به نحوی که مسجد جامع (دارالاحسان) این شهر گنجایش نمازگزاران روزه دار را نداشت و مردم در خیابانها و کوچه های اطراف فریضه نماز جمعه را به جای آوردند.