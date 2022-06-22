به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه

عنوان قیمت به ریال آناناس ۷۰۰,۰۰۰ کیوی ۱۴۴,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۲۱,۰۰۰ سیب قرمز ۱۲۹,۰۰۰ موز ۳۷۵,۰۰۰ توت فرنگی ۴۳,۰۰۰ ملون ۱۱۹,۰۰۰ سیب زرد ۱۷۲,۰۰۰ زردآلود ۳۸۰,۰۰۰ هندوانه ۶۳,۰۰۰ گوجه سبز ۳۷۰,۰۰۰ لیموترش ۲۱۰,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ خربزه ۱۰۵,۰۰۰

قیمت انواع تره‌بار