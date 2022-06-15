به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
|عنوان
|قیمت به ریال
|موز
|۳۷۵,۰۰۰
|توت فرنگی
|۴۳۰,۰۰۰
|هندوانه
|۶۳,۰۰۰
|به
|۲۲۰,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۲۱,۰۰۰
|سیب زرد
|۱۷۲,۰۰۰
|سیب قرمز
|۱۲۹,۰۰۰
|زردآلو
|۳۸۰,۰۰۰
|کیوی
|۱۴۴,۰۰۰
|آناناس
|۷۰۰,۰۰۰
|ملون
|۱۱۹,۰۰۰
|خربزه
|۱۰۵,۰۰۰
|گوجه سبز
|۳۷۰,۰۰۰
قیمت انواع ترهبار
|عنوان
|قیمت به ریال
|گوجه فرنگی
|۲۱۰,۰۰۰
|خیار سالادی
|۴۵,۰۰۰
|فلفل دلمه سبز
|۱۸۵,۰۰۰
|فلفل دلمه رنگی
|۹۵,۰۰۰
|کاهو پیچ سالادی
|۷۶,۰۰۰
|کاهو رسمی پاک کرده
|۶۴,۰۰۰
|کدو حلوایی
|۹۵,۰۰۰
|کدو مسمایی
|۱۳۰,۰۰۰
|کرفس
|۴۹,۰۰۰
|کلم بروکلی
|۹۵,۰۰۰
|کلم سفید
|۶۲,۰۰۰
|کلم قرمز
|۶۲,۰۰۰
|لوبیا سبز قیطونی
|۱۸۸,۰۰۰
|هویج فرنگی و ایرانی
|۷۲,۰۰۰
|سیب زمینی تازه
|۱۴۴,۰۰۰
|ذرت معمولی
|۹۹,۰۰۰
|بادمجان دلمه
|۱۱۵,۰۰۰
|پیاز سفید صدفی
|۷۵,۰۰۰
|پیاز زرد
|۷۵,۰۰۰
|فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی)
|۶۹,۰۰۰
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