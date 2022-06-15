به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه

عنوان قیمت به ریال موز ۳۷۵,۰۰۰ توت فرنگی ۴۳۰,۰۰۰ هندوانه ۶۳,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۲۱,۰۰۰ سیب زرد ۱۷۲,۰۰۰ سیب قرمز ۱۲۹,۰۰۰ زردآلو ۳۸۰,۰۰۰ کیوی ۱۴۴,۰۰۰ آناناس ۷۰۰,۰۰۰ ملون ۱۱۹,۰۰۰ خربزه ۱۰۵,۰۰۰ گوجه سبز ۳۷۰,۰۰۰





قیمت انواع تره‌بار