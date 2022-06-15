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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

امروز ۲۵ خرداد ماه؛

قیمت میوه و تره‌بار در بازار تهران

قیمت میوه و تره‌بار در بازار تهران

قیمت‌ انواع میوه و تره‌بار امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه

عنوان قیمت به ریال
موز ۳۷۵,۰۰۰
توت فرنگی ۴۳۰,۰۰۰
هندوانه ۶۳,۰۰۰
به ۲۲۰,۰۰۰
خیار گلخانه‌ای ۱۲۱,۰۰۰
سیب زرد ۱۷۲,۰۰۰
سیب قرمز ۱۲۹,۰۰۰
زردآلو ۳۸۰,۰۰۰
کیوی ۱۴۴,۰۰۰
آناناس ۷۰۰,۰۰۰
ملون ۱۱۹,۰۰۰
خربزه ۱۰۵,۰۰۰
گوجه سبز ۳۷۰,۰۰۰



قیمت انواع تره‌بار

عنوان قیمت به ریال
گوجه فرنگی ۲۱۰,۰۰۰
خیار سالادی ۴۵,۰۰۰
فلفل دلمه سبز ۱۸۵,۰۰۰
فلفل دلمه رنگی ۹۵,۰۰۰
کاهو پیچ سالادی ۷۶,۰۰۰
کاهو رسمی پاک کرده ۶۴,۰۰۰
کدو حلوایی ۹۵,۰۰۰
کدو مسمایی ۱۳۰,۰۰۰
کرفس ۴۹,۰۰۰
کلم بروکلی ۹۵,۰۰۰
کلم سفید ۶۲,۰۰۰
کلم قرمز ۶۲,۰۰۰
لوبیا سبز قیطونی ۱۸۸,۰۰۰
هویج فرنگی و ایرانی ۷۲,۰۰۰
سیب زمینی تازه ۱۴۴,۰۰۰
ذرت معمولی ۹۹,۰۰۰
بادمجان دلمه ۱۱۵,۰۰۰
پیاز سفید صدفی ۷۵,۰۰۰
پیاز زرد ۷۵,۰۰۰
فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) ۶۹,۰۰۰
کد مطلب 5514957

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