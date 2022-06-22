به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، یکم تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری به اولویتها بپردازد. اولویتهایی مانند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام انتخاباتی، قانون گذاری برای صیانت از فضای مجازی، اصلاح ساختار اداری و تنقیح قوانین باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گذشته وزارتخانه راه و ترابری در مسکن و شهرسازی و وزارتخانه بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد که فلسفه این ادغام، کوچک سازی دستگاهها و روان سازی کارها بود اما هیچکدام از این اهداف محقق نشده است. امروز گاهی بخشی از مسئولیتهای بازرگانی را به وزارت صمت میدهیم و چون توفیقی در آن ندارد، مسئولیت اقلام معیشتی را به وزارت جهاد کشاورزی دادهایم.
تقوی با بیان اینکه وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت فقط باید به تولید بپردازند، گفت: متأسفانه امروز همه مدیران و کارکنان وزارت کشاورزی به کف بازار میروند تا توزیع را کنترل کنند و از تولید بازماندهاند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، دیگر نباید از وزارت جهاد کشاورزی انتظار تولید گوشت، لبنیات، گندم و دانههای روغنی را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد بنده این است که وزارت بازرگانی را احیا کنیم تا وزارتخانههای تولید محور به امر تولید بپردازند. همچنین بهتر است وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را از هم تفکیک کنیم چرا که یک وزیر به این همه کار و مسئولیت نمیرسد.
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