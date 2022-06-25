آمادگی دستگاه قضا برای کمک به کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (شنبه ۴ تیر) در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه، در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولید ملی پرداخت و اظهار کرد: باور دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، ناظر و حامی باشد؛ باور دارم که نه امروز بلکه در همه زمان‌ها، مسئله کار، کارآفرینی، خلاقیت و افزایش بهره‌وری به اشکال مختلف، یک ارزش فوق‌العاده دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و استقلال کشور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: امروز یکی از مسائل مهم برای استقلال کشور در همه ساحت‌ها، اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به ما تحمیل خواهد شد.

رئیس عدلیه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت فعالان بخش خصوصی از افراد خلاق و متخصص در امور دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران و به طور کلی فعالان بخش خصوصی می‌توانند در میدان عمل دادن به افراد خلاق و مبتکر، پیش‌قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند؛ قطعاً تحقق تمام و کمال این مهم، ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود فعالان بخش خصوصی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان به طرح چند سؤال از آنها پرداخت و گفت: شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان آیا تاکنون محاسبه کرده‌اید که زیرمجموعه خودتان و مردمی که مصرف‌کننده محصولات شما هستند، چه میزان از فعالیت شما رضایت دارند؟ آیا محاسبه کرده‌اید که چه میزان از نارضایتی‌ها و ضعف‌ها به نحوه مدیریت خود شما بازمی‌گردد؟ شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاستی‌های مدیریتی خود چه اقداماتی را ترتیب داده‌اید؟

«از نگاه شما فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان، مسائل و مشکلات اولویت‌دار کدام است؟» این سؤال دومی بود که رئیس دستگاه قضا از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید و خطاب به آنها بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در راستای رفع آنها تاکید کرد و گفت: من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات، چند مشکل و مسئله اولویت‌دار را شناسایی کنم و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید که چه میزان از ضعف‌ها و ایرادات صنف خود مطلع هستید؟ رئیس عدلیه در همین راستا گفت: باور من این است که اطلاعات و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل و مشکلات و ضعف‌های صنف مربوط به خود، در بسیاری اوقات، بیشتر از دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع فوق‌الذکر به طرح سؤالاتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا و اعضای اصلی صنوف چه میزان برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در صنف خود تلاش کرده‌اند؟ آیا به فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد را پیش گرفته است، در وهله نخست تذکر داده‌اید؟ آیا برای مقابله با این هم‌صنف احیاناً خطاکار و فاسد با بخش‌های ذیربط حکومتی همکاری و مساعدت داشته‌اید؟ آیا شما به عنوان فعالان بخش خصوصی حاضرید برای اصلاح صنف خود هزینه کنید و در مقابل فردی خطاکار و خواهان رشوه در یک بخش حکومتی بایستید؟ شما تولیدکنندگان چه میزان این آمادگی را دارید برای دفاع از اعتبار و حیثیت هم‌صنف خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران خسارت او بپردازید؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان داشت: شما رؤسا و اعضای هر صنف می‌توانید افراد امین و دارای حسن شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و رفع مسائل اولویت‌دار صنف مربوطه بپردازند.

رئیس عدلیه با اشاره به قدردانی‌های صورت گرفته از «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، توسط فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان، تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که افرادی متخصص دیگری را هم برای پیگیری‌های امور قضایی و سایر مسائل مربوط به تولیدکنندگان در هر صنف بکار بگیریم.

رئیس دستگاه قضا به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان شوراهای حل اختلاف و یا تحت هر عنوان دیگری به صورت درون صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مسائل و پرونده‌هایی از صنف شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می‌توانید با معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن‌شهرت به قوه قضاییه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق پرونده‌های مزبور به ما کمک کنید.

«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ است؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه قضا در نشست امروز خطاب به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: مسائلی که ما در دستگاه قضایی نسبت به آنها قول پیگیری و مساعدت داده‌ایم را به صورت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

ضرورت احیاء کارگروه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان بازرسی

پیش از سخنان رئیس عدلیه، ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سخنانی اظهار کرد: قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» که در تاریخ سوم خرداد امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، یک ریل‌گذاری جدید و پیشرفته برای حوزه دانش‌بنیان کشور طی ۲۰ سال آینده محسوب میشود و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فرصتی سه ماه برای تدوین ۱۱ آیین‌نامه این قانون در اختیار دارد.

ستاری همچنین خواستار احیاء کارگروه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان بازرسی شد.

در این جلسه تولید کنندگان و فعالان حوزه صنعت نیز به بیان سخنانی پرداختند.

یکی از فعالان حوزه صنعت نساجی و تولید پوشاک کشور در این جلسه قاچاق را یکی از موانع مهم در مسیر تولید کشور دانست و اظهار کرد: با وجود آنکه چندین سال است واردات پوشاک به کشور ممنوع شده اما همچنان شاهد رخ‌نمایی تابلوهای برندهای خارجی بر سر در فروشگاه‌های کشور هستیم و هیچ فرد و نهادی هم نسبت به این موضوع پاسخگو نیست و مسئولیت آن را نمیپذیرد و در همین جلسه از دستگاه قضایی میخواهیم که به این موضوع رسیدگی کند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان کشور نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات مجدانه و پیگیرانه دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ما تولیدکنندگان هر مشکلی که داشته باشیم بلافاصله با گوشی همراه آقای عمرانی تماس می گیریم و ایشان ترتیب اثر میدهد؛ آرزو داشتیم فردی با پیگیریها، تلاش‌ها و قابلیت‌های آقای عمرانی، متصدی وزارت صنعت معدن و تجارت باشد. حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان، می تواند بسیاری از موانع پیش روی آنها در تولید و اشتغال را از میان بردارد.

یکی از کارآفرینان کشور نیز در این جلسه، شرط استخدام افراد در موسسه خود را دارا بودن سوءپیشینه عنوان کرد و با اشاره به توانمندسازی ۴ هزار نفر از افراد دارای سوء پیشینه طی ۱۷ سال گذشته، اظهار کرد: از ابتدا ما بنا را بر این گذاشتیم که چنانچه هر کدام از افراد حاضر در کارخانه توانستند یک کسب و کار به راه بیندازند، یک درخت زیتون را در محوطه بیرون کارخانه بکارند و امروز خوشبختانه شاهد جنگلی از درخت‌های زیتون در این محوطه هستیم.

وی همچنین خواستار افزایش استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در راستای بکارگیری آنها در واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

یکی از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این جلسه، از نتایج فعالیت شرکت متبوع خود در زمینه کاهش پرونده‌های قضایی و کاستن از مراجعات حضوری مردم به محاکم و مراجع قضایی گفت و با اشاره به خرید کالاهای سرقتی توسط مردم که از بستر برخی از نرم‌افزارهای فروش کالا صورت میگیرد، گفت: ما آمادگی داریم خدماتی را به صورت رایگان در اختیار این نرم افزارهای فروش کالا قرار دهیم تا آنها پیش از فروش کالا در نرم‌افزار خود، از سرقتی بودن یا نبودن آن کالا اطمینان حاصل کنند.

ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به دستورالعمل‌های صادره از سوی برخی وزارتخانه‌ها که خلاف نصّ صریح قانون و آراء دیوان عدالت اداری هستند گفت: باید با مدیری که بر خلاف ابلاغیه‌های قوه قضائیه، بخشنامه صادر میکند برخورد شود.

وی همچنین خواستار ایجاد دادسرایی ویژه جهت تسریع و تسهیل امور تولیدکنندگان و کارآفرینان شد.

مدیر یکی از هلدینگ‌های کشور نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکردهای قوه قضائیه در دوره تصدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اظهار کرد: اقدامات تحولی دستگاه قضا، بارقه‌ای از امید و انگیزه را در دل صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده است.

وی همچنین «عدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور» و «وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر» را دو مشکل بزرگ پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور عنوان کرد و با اشاره به عدم همکاری برخی از مسئولان در مسیر افزایش تولید کشور، خواستار تشکیل دادگاه کارنکنان دولت شد.

وی همچنین معضل قاچاق را اصلیترین مانع پیش روی تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور عنوان کرد و خواستار کمک بیش از پیش دستگاه قضایی برای از میان برداشتن این موانع شد.

بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز در سخنانی خواستار آن شد که دادسرایی ویژه برای صنعت قطعه‌سازی خودرو تشکیل شده و افراد متخصص با این صنعت در آن بکارگیری شوند.

هاشمی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران نیز طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به کاهش آمار صادرات خشکبار طی شش ماه گذشته که به واسطه چندین علت به وجود آمده است، از نگاه تحولی رئیس دستگاه قضا به حوزه صادرات قدردانی کرد و خواستار کمک بیش از پیش دستگاه قضایی برای حل مشکلات صادرکنندگان شد.