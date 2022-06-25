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۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۷

از ابتدای ۱۴۰۱ انجام گرفت؛

صدور بیش از ۶ هزار بارنامه از شرکت حمل و نقل نمین

صدور بیش از ۶ هزار بارنامه از شرکت حمل و نقل نمین

نمین- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین گفت: ۶ هزار و ۸۹۷ برگ بارنامه از اول سال جاری از شرکت حمل و نقل شهرستان نمین صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آزاد عصر شنبه در بازدید از شرکت حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نمین اظهار کرد: ۲۴ شرکت حمل و نقل کالا در شهرستان نمین به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به مردم هستند که از اول سال جاری تاکنون ۶ هزار و ۸۹۷ برگ بارنامه از این شرکت صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۲ شرکت مسافربری در این شهرستان در حال فعالیت هستند، گفت: در سه ماهه گذشته ۷۰۸ نفر مسافر نیز از شهرستان نمین جابجا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نمین با اشاره به اینکه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نمین مسئولیت نگهداری ۳۶۷ کیلومتر راه ارتباطی را برعهده دارد، گفت: در سه ماهه گذشته راهداران ۵ کیلومتر عملیات شانه سازی و ۲۸ متر مکعب پاکسازی کانال انجام دادند.

آزاد با بیان اینکه در فصل بهار ۱۶۸ هزار تن کالا از این شهرستان جابجا شده است، گفت: در مدت یاد شده ۱۹۸ مورد گشت راهداری در محورهای مواصلاتی شهرستان نمین جهت جلوگیری از تجاوز به حریم راه ،۴۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و متوقف ،۱۹ مورد درختکاری غیرمجاز جمع آوری و با اخذ دستور قضائی نسبت به رفع آثار تجاوز اقدام شده است.

کد مطلب 5523233

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