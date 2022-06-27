رفتار تبهکاران توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلم اسماعیل ملاکریمی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: امروز شاهد مرحله دوم دریافت ضربات وخسارات سنگین باند وسیع توزیع مشروبات الکلی توسط سربازانگمنامامام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان بودیم.
وی افزود: الحمدالله با یک اشراف اطلاعاتی دقیق این باند بین المللی که در چندین استان فعالیت داشت و متهماننیز دارای سابقه متعدد قضائی بودند دستگیر شدند.
وی گفت: بیش از ۱۰ هزار لیتر مشروبات الکلی خارجی، ۱۸ هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز، ۲۷ قبضه سلاح شکاری، چندین قبضه سلاح جنگی و کالای قاچاق کلاً به ارزش ۱۵ میلیارد تومان از این باند کشف و ضبط شد.
ملاکریمی بیان داشت: در این راستا از زحمات سربازان گمنامامام زمان (عج) که با رصد دقیق اطلاعاتی این باند در خارج از کشور، موجب دستگیری ۱۱ نفر از عوامل اصلی آن شدند تقدیر میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابل با هشدار به افرادی که دراین فضا به دنبال ناامن کردن امنیت مردمهستند گفت: عوامل تبهکار بدانند هر حرکت و عمل آنان مورد رصد سربازان گمنامامام زمان (عج) قرار دارد و دستگاه قضا برخورد قاطعی با آنان خواهد داشت.
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